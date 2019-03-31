Son Dakika Haberleri: Start-up Yatırımcılığı" Semineri

Start-up Yatırımcılığı" Semineri

39 dakika önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi öncülüğü ve Borsa İstanul Özel Pazar iş birliğinde, Türkiye-Suudi Arabistan Teknoloji Hızlandırma Programı kapsamında "Start-up Yatırımcılığı" semineri düzenlendi.

Start-up Yatırımcılığı
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Suudi Arabistan İş Konseyi öncülüğü ve Borsa İstanul Özel Pazar iş birliğinde, Türkiye-Suudi Arabistan Teknoloji Hızlandırma Programı kapsamında "Start-up Yatırımcılığı" semineri düzenlendi.


Borsa İstanbul Özel Pazar'dan Mert Süzgen ve DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy'un açılış konuşmalarıyla başlayan seminerde, melek yatırımcılık ve bireysel katılım sistemi, start-up yatırımları ve Türkiye'de risk sermayesi yatırımcılığı konularında sunumlar gerçekleştirildi.

10 Nisan'da yapılacak DEİK Türkiye-Suudi Arabistan Teknoloji Hızlandırma Programı'nın final etkinliği olan Invest Up ve Startup Expo'ya girişimcilerin başvuruları devam ederken, iş konseyi üyeleri, start-up'lara yatırım konusunda verimli bir toplantı gerçekleştirmiş oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:14 Kaynak: AA

Ekonomi
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