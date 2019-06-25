StartersHub 2018 yatırımlarıyla zirvede

Türkiye'nin önde gelen erken aşama teknoloji yatırım fonu StartersHub, 2018 yılı içinde 18 yeni girişime ve portföyündeki 6 ayrı girişime devam yatırımı yaparak 2018 yılının startup yatırım şampiyonu oldu. Start Up dergisi tarafından derlenen listeye göre, Türkiye'de yatırım ağları ve fonlar geçtiğimiz yıl binlerce girişimden başvuru aldı. Listeye giren 20 yatırımcının fon desteği sunduğu toplam girişim sayısı 109'a ulaşırken, StartersHub yeni 18 girişime yaptığı yatırımlarla bu alanda lider oldu.

Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin en çok başvuru alan yatırım fonlarından biri olan StartersHub toplam 1.130.000 dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Kendini bir yatırım fonundan fazlası olarak tanımlayan StartersHub, küresel pazara açılmaya hazır hale gelen girişimlere StartersHub ABD ofisi üzerinden destek vermeye devam ediyor.

StartersHub'ın girişimlere direkt yatırımla birlikte birçok farklı konuda destek olduğuna dikkat çeken StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, "Yapılan yatırımın sayısı kadar, girişimlere sunulan imkanların ve mentor desteğinin de önem taşıdığını görüyoruz. StartersHub olarak başarı potansiyeli olan girişimleri Türkiye'nin ve dünyanın en önemli yatırım ağlarıyla buluşturuyor; onlara pazarlama, iş geliştirme, hukuk ve muhasebe gibi kritik iş süreçlerinde destek sağlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de ve dünyada katma değer yaratacak girişimler

Geçtiğimiz yıl Seyisco, Quant Co, Magintech, Proente ve Reminis ekiplerine yatırım yapan StartersHub, oyun geliştiricilerini de unutmadı; Midpoly ve Flat Games'e 800 bin TL'lik fon sağladı. Daha önceki yıllarda StartersHub tarafından desteklenen Onlock, NKolayOfis, Eyedius, Kimola, Ottoo ve Paym.es'e yapılan devam yatırımları ise 450 bin dolara ulaştı.

Dünyanın dört bir yanında büyüme aşamasına geçen girişimlere Silikon Vadisi'nde çalışma olanağı sunan StartersHub ABD ofisi ise Teleporter VR, Buck.ai, Wisboo, Smart Mimic, Codela, Optiyol, Cabture, Verismart, Sensfix, Publicfast ve Kuan olarak sıralanan 11 girişime yatırım yaptı.