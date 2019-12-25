StartersHub 2020'de yatırımlarına hız kesmeden devam edecek

Bugüne kadar 65 girişime 4 milyon dolardan fazla yatırım yapan StartersHub, hızlandırma programları düzenlemek yerine ekosistemdeki dönüşümü de göz önüne alarak erken aşama teknoloji yatırım fonu olarak yatırımlarına devam edeceğini açıkladı.



Teknoloji girişimleri için İstanbul'u bölgenin cazibe merkezi haline getirme vizyonu ile Haziran 2015'te kurulan StartersHub, geçtiğimiz 5 yıl boyunca Türkiye ve çevre ülkelerde erken aşama girişimcilik ekosistemindeki değişimleri de göz önünde bulundurarak, şirketleri bünyesine alma modelinde de bir değişime gitme kararı aldı.



Hızlandırma programından erken aşama teknoloji yatırım fonuna



StartersHub Yönetici Direktörü Arda Aşkın geçirdikleri dönüşümü şöyle açıkladı: "İlk kurulduğumuzda Türkiye'deki hızlandırma programı sayısı yok denecek kadar az iken, bugün sayısı 79'u bulan hızlandırma ve kuluçka programı mevcut. Dönüşüm öncesi kendi hızlandırma programlarımızı düzenler iken artık hızlandırma ve kuluçka programları ile partnerlik yapıyoruz. Şirket olarak çevik hareket ediyoruz, startup'ları hızlıca içeri alıp takip sürecini başlatıp, güvenerek, inanarak devam yatırımlarında bulunuyoruz. Takip süresine aldığımız startup'ları tıpkı hızlandırma programlarımızdaki gibi yakından gözlemleme fırsatımız oluyor, böylelikle devam yatırımı yaparken daha emin adımlarla ilerliyoruz."



Türkiye ve Doğu Avrupa bölgesindeki en başarılı erken aşama teknoloji yatırım fonlarından biri olma hedefi ile yatırımlarına devam edeceklerini belirten Arda Aşkın: "Girişimleri ilk aşamada 3 ay süren bir takip sürecine alıyoruz. Bu süre zarfı içerisinde, StartersHub'ın bilgi, birikim ve zengin mentor ağı ile girişimlere kazanan iş modellerinin bulunması ve hayata geçirilmesi, etkili satış kanallarının oluşturulması, yurtdışında doğru pazarlara açılım stratejilerinin belirlenmesi, güçlü iş birliklerinin hazırlanması gibi konularda yoğun destek veriyoruz. Takip sürecinin ardından girişimin performansına göre 250 bin dolara varan yatırım yapıp, ayrıca küresel yatırım turlarının planlanması ve 'execution guidance' dediğimiz önemli icraat konularında da yol gösterici rolümüzü sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



"Hedefimiz, küresel markalar ortaya çıkararak Türkiye'ye ekonomik değer katmak"



Girişim ekosisteminin doğası gereği yatırım yapılan şirketlerde belirli başarı ve başarısızlık oranları olduğunu belirten Arda Aşkın, "Türkiye'deki ekosistemin yeterli olgunluğa ulaşamamasından ötürü startup'ların küresele açılmaları zor oluyor, biz buradaki katalizör görevini üstleniyoruz. Amacımız, ARGE'yi Türkiye'de tutup, teknoloji geliştirme yetenek setini arttırıp, Türkiye'ye ekonomik değer katarken küresel markalar oluşturmak. Startup serüveni uzun soluklu bir maraton, biz burada yatırım yaptığımız girişimlerin ve girişimcilerin yanında uzun vade hayal ortağı ve yol arkadaşı oluyoruz." diye konuştu.



Yurtdışı yatırımları da artarak devam edecek



Yapılan açıklamada; yeni yatırımlar için Türkiye başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa'da ürünü piyasaya yeni çıkmış veya gelir elde etmeye başlamış girişimleri yakından takip eden StartersHub, ağırlıklı olarak B2B iş modeline sahip, yapay zeka, veri bilimi, endüstri 4.0, oyun gibi son zamanların önemli teknoloji konularında çalışan ve amacı küresel pazarlara ulaşmak olan girişimlere daha çok odaklanacak.



Silikon Vadisi'ndeki ofis ile ABD pazarına giriş ve küreselleşme hızlanıyor



Öte yandan 2018 yılında Silikon Vadisi'nde açtığı ofisle yatırım yaptığı girişimlerin küreselleşmesine destek olan şirket, aynı zamanda küresel alandaki iş ve yatırımcı ağından girişimlerin faydalanmasını sağlıyor. İstanbul ofisi, girişimlerin kendilerini geliştirmelerini, kazanan iş modelini bulmasını sağlarken, ABD ofisi ise hazır olan girişimlerin küreselde büyümesi için gerekli adımları atıyor. StartersHub ekibi, yatırım yaptığı girişimlerle yakın temas halinde çalışarak, iş geliştirme, mentorluk ve iş bağlantıları gibi olanaklar sağlamanın yanı sıra sahip olduğu geniş kurumsal şirketler ağı sayesinde girişimlere küreselde yapacakları pilot çalışmalar ve satışlarını arttırma süreçlerinde de yardımcı oluyor.



Şirket, bugüne kadar 65 erken aşama teknoloji girişimine 4 milyon dolardan fazla yatırım gerçekleştirdi. Önceki yıllarda küresele açılma potansiyeli yüksek startup'ları önce 6 aylık hızlandırma programlarına alıp, içlerinden en ümit vaat edenlere şirket başına toplamda 250 bin dolara kadar devam yatırımı yapan StartersHub'ın portföyünde bu şekilde ek yatırım almış 20'yi aşkın girişim bulunuyor. Küresel arenaya başarı hikayesini taşıyan girişimler arasında Zeplin, Meditopia ve Thread in Motion yer alıyor. - İSTANBUL