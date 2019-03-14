Startershub'ın Kadın Girişimciliği Etkinliği, Sahneyi Kadın Liderlere Ayırdı

Türkiye'nin hızla büyüyen girişim ekosisteminin önde gelen erken aşama yatırımcılarından StartersHub, Turkish Women's International Network (TurkishWIN) iş birliğiyle 6 Mart Çarşamba günü StartersHub ofisinde düzenlediği "Kadın Girişimciliği" etkinliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ön kutlama yaptı. Etkinliğin katılımcıları, elde ettikleri başarılarla şöhreti ülke sınırlarını aşan girişimlerin hikayelerini bizzat yaratıcılarından dinleme fırsatı buldu. Özellikle genç girişimcilere ilham olan etkinlik, kendi startup'ını kurmak veya var olan startup'larını büyütmek isteyen girişimcilerin aklındaki sorulara kapsamlı cevaplar sundu. Etkinlik ayrıca heyecan dolu bir yarışmaya sahne oldu. Katılımcılar, Poltio'nun anket platformunu kullanarak kadın girişimciliği hakkında hazırlanan soruları yanıtladı. Yarışmanın birincisi ise Reeder'dan bir e-okuyucu kazandı.

Etkinliğin açılış konuşması, kendisi de melek yatırımcı olan StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman tarafından yapıldı. Dorman, katılımcılarla dünyada ve Türkiye'de kadın girişimciliği trendine ait somut veriler paylaştı. Startups.Watch tarafından hazırlanan Türkiye'de kadın girişimciliği raporuna göre Türkiye'de 2010 ile 2018 yılları arasında kurulan girişimlerin %14'ünün en az bir kadın kurucu ortağı bulunuyor, bu oran 2018'de %17'ye yükselmiş ve dünya ortalamasını yakalamış durumda. Daha da ilginci 2018 yılında toplam girişim sermayesi yatırım miktarının %27'si kadın kurucusu olan startup'lara olmuş. Ekosistemin en yüksek değerle çıkış yapan üç kadın kuruculu girişimi ise Trendyol (Demet Mutlu), Evmanya (Aslı Gökdere Yaşasın) ve Isra Vision (Aytül Erçil) olarak sıralanıyor.

Kadın Girişimciliği etkinliğinin Ebru Dorman moderatörlüğünde başlayan ilk panelinde KAGİDER Başkanı ve Türkiye G20 Dönem Başkanlığında kurulan Women20/Kadın20 Açılım Grubu Organizasyon Komitesi Üyesi Sanem Oktar, Reeder Kurucu Ortağı Sezen Saral ve İstanbul Startup Angels Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı; kendi girişimcilik hikayeleri, en önemli öğrenimleri ve ekosistemdeki destek oluşumları hakkında etkili paylaşımlarda bulundu. TurkishWin kurucusu Melek Pulatkonak tarafından yönetilen ikinci panelde ise Vispera Kurucu ve CEO'su Aytül Erçil, Arya Kadın Platformu'ndan Münteha Adalı ve StartersHub portföy şirketlerinden Poltio'nun Kurucu Ortağı Vildan Ay, kendi girişimcilik hikayelerinin yanı sıra yatırım ve büyüme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konuları kapsamlı bir şekilde masaya yatırdı. Birbirinden ilham verici konuşmalara ev sahipliği yapan etkinliğin konuşmacıları, Türkiye'de son üç yıldır istikrarlı olarak güçlenen kadın girişimcilere, başarılarının devamı için eşsiz tavsiyelerde bulundu.

Yolculuk zorlu olsa da cesaretinizi asla kaybetmeyin

Konuşmasında ilk günden bu yana girişimcilik konusunda kadınların yanında olduklarını belirten KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, KAGİDER olarak kadın girişimcilere sundukları desteklere ilişkin olarak: "Kadınların eğitim, bilgilenme ve mentorluk ihtiyaçlarını karşılıyor, geniş bir network'e sahip olmaları için ise onları çeşitli programlarımızla destekliyoruz. Gelin, sunduğumuz bilgi platformlarından, eğitim ile mentorluk desteklerimizden ve diğer programlarımızdan yararlanın. İşinizi iyi planlayarak yola çıkın ve zorluklarla mücadele ederken asla cesaretinizi kaybetmeyin." sözleriyle kagiderpusula.org adresini hedef göstererek kadınlara çağrı yaptı. Başarılı bir girişimci olmaya giden yolun önce öğrenmekten, sonra ise gelişip büyümekten geçtiğini söyleyen İstanbul Startup Angels Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı ise "Bu yola çıktığınızda tutku ve inancınız en büyük sermayeniz olacaktır." sözleriyle kadınları bu zorlu yolculuğun keyfini çıkarmaya davet etti.

Uzun soluklu ve güvenilir bir network oluşturun

Şirketleri için sağlam bir temel atmak isteyen girişimcilerin, her şeyden önce tüm paydaşlarıyla güvene dayalı ve uzun soluklu ilişkiler kurması gerektiğini belirten Reeder Kurucu Ortağı Sezen Saral: "Büyüme evresinde kurumsal firmalarla partner olmak büyük adımlar atmanızı sağlıyor. Reeder için de bu hep böyle oldu. EY Global Girişimci Kadın Liderler programı sayesinde tanıştığım ve KAGİDER ile aktif rol alma imkanı bulduğum bu ekosistemde, desteklenip motive edilmeyi hak eden sayısız kadın girişimci ve girişimci adayı bulunuyor." cümleleriyle girişimcilikte güven ve network ikilisinin önemini vurguladı. TurkishWIN ve BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak ise "Girişimciler olarak çok geniş network'lere ihtiyacımız var. Daha fazla satışa, maliyeti daha düşük hayat derslerine ve bize el verecek mentorlara ancak bu şekilde ulaşabiliriz. Bu yüzden bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Sevdiğiniz işe odaklanın ve vazgeçmeyin

Vispera Kurucu ve CEO'su Aytül Erçil: "Fokus, fokus, fokus... Çok kısıtlı kaynaklarla çalışan startup'ların yapabileceği en büyük hatalardan biri mevcut kaynaklarına iyi odaklanmayıp onları daha da güçsüz hale getirmek. Sevdiğiniz işi yapın, yaptığınız işi sevin. Bir startup'ın sürdürülebilir hale gelmesi uzun yıllar sürecek çaba ve fedakarlık gerektirir. Yaptığınız işi sevmeden bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmek çok zordur." sözleriyle girişimcilere kaynak yönetimi hakkında faydalı bilgiler verdi. Arya Kadın Platformu'ndan Münteha Adalı ise, "Kendi gerçeğimi göz ardı etmedim, vazgeçmeyi düşünmedim. İyileşmeyi ve değişmeyi ise hep kendimden başlattım. Tıpkı yatırımcılık gibi, bilmediğim diğer her şey yeni hedeflerim oldu. Yeni hedeflerimle yeni hikayeler yazmak için heyecanla akıllı çalışmaya devam diyorum." diyerek inanç, değişim ve kararlılığın önemine vurgu yaptı.

Başarının formülü: Doğru ekip, doğru zaman, iyi uygulama

StartersHub'ın portföy şirketlerinden Poltio'nun Kurucu Ortağı Vildan Ay, başarıya nasıl ulaştıklarını katılımcılarla paylaştı. İyi bir girişimci olmanın ön koşulunun benzersiz bir fikre sahip olmaktan geçmediğini söyleyen Ay: "Başarılı olmuş girişimleri incelediğimizde, çok azının daha önce hiç düşünülmemiş veya var olmayan bir ürün ortaya koyduğunu görürüz. İyi fikir bir ihtiyaçtan doğan fikirdir. Başarının ön koşulu da doğru ekip, doğru zaman ve iyi uygulamadır. Fikirlerinizi paylaşarak insanların yorumlarını alın. Doğru kişilerle tanışarak güçlerinizi birleştirin." sözleriyle fikirlerin tek başına bir anlam ifade etmediğini ifade etti.

Türkiye'de kadın girişimciliği, son üç yıldır yükselen bir ivmeyle güçleniyor. StartersHub'ın Kadın Girişimciliği etkinliği, kadınlara girişimcilik ekosisteminde hak ettikleri önemi vererek sektörün tamamına ilham olması açısından büyük önem taşıyor.