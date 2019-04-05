StartersHub, "Unicorn Olmak, Coğrafyadan Bağımsız" diyerek ilham verdi

Dünyanın hızla yükselen unicorn'larından UiPath'in ilk yatırımcısı olan Earlybird'ün Ortağı Cem Sertoğlu, UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ile birlikte tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Türkiye girişimcilik ekosistemine sunduğu büyük desteklerle adından sıkça söz ettiren StartersHub, 2 Nisan tarihinde ev sahipliği yaptığı "Unicorn Olmak, Coğrafyadan Bağımsız" isimli etkinliğiyle Türk girişimcilere ve yatırımcılara ilham verdi. Girişimcilik ekosistemi ve üst düzey yöneticiler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinlik StartersHub'ın Levent ofisinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman'ın üstlendiği etkinliğin katılımcıları, 3 milyar dolar üzerinde değere ulaşmış olan robotik süreç otomasyonu şirketi UiPath'in başarı hikayesini, UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ve şirketin ilk yatırımcısı olan Earlybird fonunun Ortağı Cem Sertoğlu'ndan bizzat dinleme fırsatı buldu.

Sadece üç yılda unicorn haline gelen bir girişimin hikayesi

Etkinlikte söz alan ilk isim UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen oldu. 200'den fazla şirketin birbirleriyle sıkı bir yarış içerisinde olduğu Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) sektöründe, liderliğin UiPath'te olduğunu ve yapılan tüm araştırmaların da bunu desteklediğini belirten Yeğen, bu başarının sebebini: "Yapay zekayı şirketlerin merkezine koyuyor, teknolojiyi kolay, süreçleri ise otomatik hale getiriyoruz" sözleriyle özetledi. Rutin, sıkıcı ve çalışanların büyük vaktini alan her işlemin, UiPath ile tamamen otomatik bir şekilde yapıldığını belirten, bu durumu da insan kaynakları birimi üzerinden örnekleyen Yeğen: "İnsan kaynakları birimlerinde aynı süreçler sürekli olarak tekrarlanıyor. İşe yeni başlayacak bir kişinin adı, soyadı, maaşı, sigorta bilgileri ve daha birçok veri sisteme giriliyor. Bu bilgiler ayrıca e-posta üzerinden bilgi işlem, finans ve pek çok farklı departmana da iletiliyor. UiPath ile bu işlerin tamamı insan gücüne ihtiyaç kalmadan yapay zeka ile hallediliyor. Çözüm ortağı olduğumuz firmaların insan kaynakları biriminden yalnızca bir bilgisayar istiyor, bu bilgisayara UiPath yazılımını yüklüyor ve tüm süreci uçtan uca otomatik hale getiriyoruz." diye konuştu.

Başarının formülü: Tevazu, cesaret, inanç ve hız

Yeğen'in etkili konuşmasının ardından, sözü Cem Sertoğlu devraldı. Sertoğlu, UiPath'in elde ettiği başarının, girişimin kurucusu Daniel Dines'in yenilikçi fikirleri, alçakgönüllülüğü ve azimli karakteri ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Dines ve arkadaşları tarafından on yılı aşkın bir süre boyunca neredeyse hiç para kazanmadan geliştirilmeye devam edilen teknoloji, şimdilerde dünyanın en saygın firmalarının sistemlerinde kullanılıyor. EarlyBird'den yatırım alırken 13 farklı yatırımcı tarafından reddedilen UiPath'in yalnızca 21 ayda inanılmaz bir başarı elde ettiğini dile getiren Sertoğlu: "UiPath'e 2015 yılının Eylül ayında yaptığımız ilk yatırım sırasında şirketin cirosu (ARR) yaklaşık 1 milyon dolar seviyesindeydi. Bu rakam 2018'de ise 150 milyon doları aştı. Tarihte 1 milyon ARR (yıllık tekrar eden ciro)'dan 100 milyon ARR'a yalnızca 21 ayda ulaşan başka bir yazılım girişimi bulunmuyor." diye konuştu. Tansu Yeğen "Bu başarıyı eşsiz teknolojimize, başarılı pazarlama stratejilerimize ve her şeyden önemlisi şirket kültürünün temelini oluşturan alçakgönüllülük, cesaret, inanç ve hız değerlerine borçluyuz." diye ekledi.

Girişimciler belli bir alana odaklanmalı

UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, elde edilen bu başarının belirli bir alana yoğunlaşarak gerçekleştiğinin altını çizdi. "Daniel, bilgisayarların ekran ve klavyeleri üzerinden yaptığımız işlemlerin yazılımlar ile otomatik bir şekilde yapılabileceğini düşünerek uzun yıllar boyunca pes etmeden çalışmış. Yani belirli bir alana odaklanmak ve pes etmemek çok önemli. Bugün elde ettiğimiz başarının da temelinde bu yatıyor. Başlangıçta 12 kişilik küçük bir ekibe sahip olan UiPath'te bugün itibariyle tam 2400 kişi çalışıyor. Yine de hiç kimse alçakgönüllülükten ödün vermiyor; kimse kimseye sesini yükseltmiyor." diye konuşan Yeğen, Fortune 500 listesinde bulunan şirketlerin yarısının, Fortune 10 listesindekilerin ise 7'sinin UiPath ürünlerini tercih ettiğini belirtti.

Geleceğin en parlak şirketleri listesinde Google 10, UiPath ise 2. sırada

Amerika'da yapılan ve 500 bin farklı şirkette görev alan 10 milyon çalışan tarafından oylanan bir araştırmanın sonuçları UiPath'in geleceğin en parlak ikinci şirketi olduğunun düşünüldüğünü gösteriyor. UiPath'in gözü ise birincilikte. Bu sebeple özellikle yapay zeka ve entegrasyon alanında yapılan sıkı çalışmalar durmaksızın devam ediyor. Şirketin ana odağının yapay zeka olduğunu belirten Tansu Yeğen, dünyanın en güçlü 60 farklı yapay zeka alanında teknoloji sağlayıcısıyla entegre olduklarını, bu durumun işleri inanılmaz bir şekilde kolaylaştırdığını ifade etti. Yeğen'in: "Biz, UiPath olarak robot yazılımları kendi süreçlerimizde de kullanıyor, basit veya karmaşık her işi bu yazılımlara yaptırıyoruz. Müşterilerimiz çok kolay bir şekilde, UiPath'i diledikleri gibi kişiselleştirerek sınırsız problemi farklı şekillerde çözebiliyor." açıklamasının ardından söz alan Sertoğlu: "Üstelik süreç boyunca tamamen ücretsiz eğitimler sunuyor, UiPath'i denemek isteyen müşterilerimizden ise herhangi bir ücret talep etmiyoruz." ifadeleriyle konuyu destekledi.

Türkiye'deki girişimciler ne yapmalı?

Etkinliğin moderatörü olan StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman'ın "Türkiye'deki girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir?" sorusuna verilen cevaplar salondaki katılımcılardan büyük ilgi gördü. Tansu Yeğen'e göre yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi yıkıcı teknolojiler geleceği şekillendirecek. Ancak girişimcilerin belirli bir alana odaklanmaları ve pes etmemeleri gerekiyor. Yüksek iletişim becerileri ise ekstra puan kazandırıyor. Cem Sertoğlu'na göreyse her girişimin farklı ihtiyaçları bulunuyor; müşterilerden gelen geri bildirimlerden ders çıkaran girişimler rakiplerinin önüne geçiyor. Coğrafi koşulların girişimcilere engel olamayacağını belirten Sertoğlu, önemli olan tek şeyin belirlenen hedefe ulaşana kadar vazgeçmemek olduğunu belirtti. Earlybird olarak sahip oldukları 150 milyon dolarbüyüklüğündeki fon gücüyle Türkiye ve Doğu Avrupa'daki girişimlere yatırım desteği verdiklerini belirten Sertoğlu, içerisinde Hazelcast, oBilet, Vivense ve Apsiyon gibi başarılı şirketler olan portföylerinin gözdesi UiPath'in hikayesinden tüm girişimcilik ekosisteminin ilham alması gerektiğinin altını çizdi.

StartersHub girişimleri unicorn olmaya aday

Mart 2018'de elde ettiği 1,1 milyar dolarlık şirket değerlemesini, Kasım ayında 3 milyar dolara çıkarmayı başaran UiPath, dünyanın hızla yükselen unicorn'larından biri olarak Uber, Airbnb ve SpaceX gibi isimlerle aynı listede bulunuyor. Değeri 1 milyar dolardan fazla olan girişimlere verilen unicorn ünvanı, günümüzde yalnızca 328 şirket tarafından paylaşılıyor. Türkiye'den benzer ilham verici başarı hikayelerinin çıkması için 4 yılı aşan bir süredir emek veren StartersHub, yatırım, mentorluk, geniş bir ilişki ağı ve yurtdışına açılma gibi alanlarda girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen 3S Landing Pad programı kapsamında, 11 farklı girişime Silikon Vadisi'nde iş geliştirme, yatırıma ulaşma ve satış kanallarını büyütme gibi konularda destek sunan StartersHub Amerika ofisi de bu geniş değer önerisine önemli bir halka daha eklemiş oldu.

StartersHub girişimlerinden biri olan Zeplin, 2014'ten bu yana kreatif ekiplerin en çok kullandığı uygulamalardan biri haline gelerek, geleceğin unicorn'larından biri olmaya her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Dünyanın dört bir yanındaki tasarımcı ve yazılımcılar, Zeplin'in kullanıcı dostu arayüzü sayesinde birbirleriyle kolayca iletişim kuruyor, geliştirme süreçleri hız kazanıyor. Yalnızca yüksek performanslı bilgisayarların çalıştırabileceği programları, bulut teknolojisiyle her cihazda açmayı mümkün hale getiren Sixa ise StartersHub'ın bir diğer unicorn adayı girişimi. Sixa ile geliştiriciler, yapay zeka ve derin öğrenme gibi yüksek işlem gücü gerektiren çalışmalarda, Sixa'nın bulut üzerinde çalışan ultra güçlü bilgisayarlarından faydalanabiliyorlar. Sixa, Zeplin ile birlikte küresel ölçekte başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği "Unicorn Olmak, Coğrafyadan Bağımsız" etkinliğiyle katılımcılarına UiPath'in başarı hikayesine tanık olma fırsatı sunan StartersHub, Türkiye'den de global çapta başarılı girişimlerin çıkmasını hedefleyen çalışmalarına devam ediyor.