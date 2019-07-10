Startup’lar Mercedes projesiyle büyüyor
1 saat önce
Mercedes-Benz StartUP projesine ilginin arttığına ve bu yıl 600'ün üzerinde başvuru yapıldığına dikkat çeken Süer Sülün, "Türkiye'nin genç ve yaratıcı zihinlerini destekliyoruz, Startup'lardan aldığımız enerjiyi de şirket kültürüne taşıyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 05:02
Mercedes-Benz StartUP projesine ilginin arttığına ve bu yıl 600'ün üzerinde başvuru yapıldığına dikkat çeken Süer Sülün
, " Türkiye
'nin genç ve yaratıcı zihinlerini destekliyoruz, Startup'lardan aldığımız enerjiyi de şirket kültürüne taşıyoruz" dedi.
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