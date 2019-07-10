Son Dakika Haberleri: Startup’lar Mercedes projesiyle büyüyor
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Startup’lar Mercedes projesiyle büyüyor

1 saat önce

Mercedes-Benz StartUP projesine ilginin arttığına ve bu yıl 600'ün üzerinde başvuru yapıldığına dikkat çeken Süer Sülün, "Türkiye'nin genç ve yaratıcı zihinlerini destekliyoruz, Startup'lardan aldığımız enerjiyi de şirket kültürüne taşıyoruz" dedi.

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Mercedes Benz, Türkiye, Sülün, Ekonomi
Mercedes-Benz StartUP projesine ilginin arttığına ve bu yıl 600'ün üzerinde başvuru yapıldığına dikkat çeken Süer Sülün, " Türkiye'nin genç ve yaratıcı zihinlerini destekliyoruz, Startup'lardan aldığımız enerjiyi de şirket kültürüne taşıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 05:02 
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