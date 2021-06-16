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Stat çimlerine 35 yıldır gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Stat çimlerine 35 yıldır gözü gibi bakıyor

16.06.2021 12:16
Stat çimlerine 35 yıldır gözü gibi bakıyor, System.String[]

Ordu'da görev yapan 61 yaşındaki çim sorumlusu Hasan Paslı, 35 yıldır aralıksız çalıştığı statların çimlerine gözü gibi bakarak, futbolun rahat oynanabilmesi için çaba sarf ediyor.

Ordu'da görev yapan 61 yaşındaki çim sorumlusu Hasan Paslı, 35 yıldır aralıksız çalıştığı statların çimlerine gözü gibi bakarak, futbolun rahat oynanabilmesi için çaba sarf ediyor.

Daha önce Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yaklaşık 12 yıl çalışan, ardından Ordu'ya gelerek 19 Eylül Stadı'nda çimlerin bakımını yapan Hasan Paslı, yaklaşık bir yıldır da Yeni Ordu Stadı'nda görevini sürdürüyor.

Paslı, düzenli şekilde çimlerin biçilmesi, sulanması, gübrelenmesi ve ilaçlanması gibi çalışmaları yürütüyor.

Her gün stada gelen Paslı, zaman zaman da elleriyle çimleri kontrol ediyor. Paslı, görev yaptığı statlarda şehrin takımlarının başarılara ulaşmasında da önemli paya sahip.

"İyi bakımı yapılan saha sporcu sakatlanmasını önler"

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanı çim sorumlusu Hasan Paslı, AA muhabirine, bu işe ilk defa 1986 yılında başladığını söyledi.

Sahaların bakımının önemine değinen Paslı, "Saha zemini ne fazla sert, ne de fazla yumuşak olacak. Zemin normal bir sporcunun oynayabileceği bir saha olması gerekiyor. İyi bakımı yapılan saha sporcu sakatlanmasını önler. Çok iyi bakılan sahada sporcuların zemin kaynaklı sakatlanması mümkün değildir." dedi.

Paslı, çimlerin bakımlarına ilişkin de bilgiler vererek, "Özellikle mevsimlere göre çimlerin bakımları çok önem arz ediyor. Zamanında bakımı yapılmayan zeminler çok erken bozulma yapıyor ve futbolun oynanması mümkün olmayabiliyor. Çimlerin normal seviyede kesilmesi de çok önemli. Ayrıca çimlerin kök havalandırma işlemleri yine sıklıkla tekrarlanmalıdır. Ara kumlama ve gübreleme işlemleri çim bakımında son derece önemli." diye konuştu.

"Bu iş özveri istiyor"

Çim bakımının özveri istediğinin altını çizen Paslı, şöyle konuştu:

"Bu işi yapıyorsan stattan bir yere ayrılmayacaksın. Sürekli zemini kontrol ederek çimin ihtiyaçları giderilmelidir. Sulama ihtiyacı varsa o yapılmalı. Çimler uzamışsa kesilmeli. Çim ilaca ihtiyaç duyuyorsa onu atacaksın. Bazen yabancı otlarla mücadele edeceksin. Özellikle çim ilaçlarının dozu iyi ayarlanmalı. Çimler bir çocuk gibidir. Sahayı sürekli gözlemlemek gerekiyor. İlgini çektiğin an hemen gerilemeye başlar. Bu yüzden çimden elimizi çekmiyoruz."

Paslı, çim bakımında ocak-şubat ve temmuz-ağustos dönemlerinin önemli olduğuna dikkati çekerek, özellikle bu dönemlerdeki bakımın düzenli ve eksiksiz yapılması gerektiğini aktardı.

"İşin inceliklerini isteyenlere öğretmek isterim"

Paslı, 35 yıldırı bu işi aralıksız yaptığını, gücünün yettiği kadar da bu görevini sürdürmek istediğini ifade ederek, "İşin inceliklerini isteyenlere öğretmek isterim. Bu işin çok teknik özellikleri var. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Bu iş ayrıca çok maliyetli iş. Artık bütün kulüpler sporcu sağlığı nedeniyle bu işe çok önem veriyor." yorumunu yaptı.

İşinin hafife alınmayacak kadar önemli olduğunun altını çizen Paslı, "Kulüpler bir futbolcuya milyon dolarlar harcama yapıyor. O futbolcu sakatlandığı zaman bir kaç hafta oynayamıyor. Dolayısıyla futbolcuyu yetiştiren de oynatan da sahadır. Bakımsız bir saha zemini hem kulübü zarara uğratır hem de sporcu sağlığını olumsuz etkiler. Sahaların düzenli bakımı için bizim gibi insanlara ihtiyaç var. Futbol, Türkiye'de önemli bir sektör. Bu iş için yeni insanların da yetişmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Stat çimlerine 35 yıldır gözü gibi bakıyor
Stat çimlerine 35 yıldır gözü gibi bakıyor
Stat çimlerine 35 yıldır gözü gibi bakıyor
Stat çimlerine 35 yıldır gözü gibi bakıyor
Stat çimlerine 35 yıldır gözü gibi bakıyor

Hüseyin Avni Aker Stadı, Çocuk İzleme Merkezi, Yeni Ordu Stadı, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Stat çimlerine 35 yıldır gözü gibi bakıyor - Son Dakika Spor


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