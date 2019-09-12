Son Dakika Haberleri: "Stat kapasitemiz 62 bini geçmiş olacak"
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"Stat kapasitemiz 62 bini geçmiş olacak"

47 dakika önce

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Türk Telekom Stadı'nın kapasitesini 62 bine çıkarmak için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Türk Telekom Stadı'nın kapasitesini 62 bine çıkarmak için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Yusuf Günay, meyve suyu markası Aroma ile su sponsorluğu anlaşması kapsamında Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Taraftarların maçları tribünde ayakta izleyebilmesiyle ilgili değişiklik yapıldığını kaydeden Günay, "Bildiğiniz gibi bir değişiklik yapıldı. Ayakta seyirci alınmasına Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının izniyle imkan tanındı. Biz de değişiklik yapılır yapılmaz başvurumuzu yaptık. On bin kişi ilave bir kapasite artışımız olacak. İznin sonuçlanmasını bekliyoruz. Bütün çalışmalarımızı yaptık. Koltuk siparişlerimizi vermiş durumdayız. En kısa sürede 10 bin küsür civarında kapasite artışını gerçekleştirmiş olacağız. ifadelerini kullandı.

Kapasitenin 62 bini geçeceğini belirten Günay, "İzin aldıktan sonra Süper Lig'de ilk maçlarımız iki kale arkasında ayakta izlenecek. Maçlarımız Şampiyonlar Ligi'nde ise portatif bir tribün sayesinde oturarak izlenecek. Böylece stat kapasitemiz 62 bini geçmiş olacak." şeklinde konuştu.

Türk Telekom, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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