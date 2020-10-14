Stat kapıları milli maçla taraftarlara açıldı - Son Dakika

Stat kapıları milli maçla taraftarlara açıldı

14.10.2020 21:23
Stat kapıları milli maçla taraftarlara açıldı, System.String[]

"Maçların taraftara açılması ülke motivasyonu için de iyi""İnşallah bugünleri atlatırız da herkesin gelip stadyumları doldurduğu günleri görürüz""Localardan ziyade tribünlerin de açılmasını istiyoruz"Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - İbrahim ALİOĞLU / - Türkiye'de stadyumlar A Milli Futbol...

"Maçların taraftara açılması ülke motivasyonu için de iyi"

"İnşallah bugünleri atlatırız da herkesin gelip stadyumları doldurduğu günleri görürüz"

"Localardan ziyade tribünlerin de açılmasını istiyoruz"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - İbrahim ALİOĞLU/ - Türkiye'de stadyumlar A Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan'ı konuk ettiği karşılaşmayla birlikte kapılarını taraftarlara açtı. Stadyumdaki loca kapasitesinin yarı sayısı kadar tribüne taraftar alınırken, seyircilerin yapılan bu uygulamadan oldukça memnun olduğu gözüktü. Bazı taraftarlar sadece locaların değil, tribünlerin belli kısımlarının da açılmasını isterken, bazıları ise şimdilik bu sayıyı yeterli buldu.MASKESİZ GEÇİLİRSE ALARM ÇALIYORÖte yandan stadyumda VIP girişinde ve basın mensuplarının kullandığı girişte de ateş ölçümü ve maske kullanımı için geçiş kapısı yapıldı. Maske takılmadığı zaman alarm çalan sistemde aynı zamanda ateş ölçümü de otomatik olarak yapılıyor.Az sayıda da olsa stadyuma taraftar alınmasının iyi olduğunu belirten bir taraftar, "Tribünlerin açılması iyi oldu. Ülke motivasyonu açısından da iyi. İleriye dönük olarak seyircilerin yüzde 30 oranında alınması buna bağlı. İyi bir adım diye düşünüyorum. Testler güncel olarak yapılıyor, kendimizde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edersek bir problem olacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda sayıların artırılmasının da iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu."İNŞALLAH BUGÜNLERİ ATLATIRIZ DA HERKESİN GELİP STADYUMLARI DOLDURDUĞU GÜNLERİ GÖRÜRÜZ"Dikkat edilmesi halinde bir sorun çıkacağını düşünmediğini dile getiren başka bir taraftar ise "Ülke açısından motivasyon olarak seyircilerin stadyumları alınması iyi. Artık sosyal mesafeyi koruma ve maske takmayı da öğrendik. Gelen insanlar da bunu uyguluyorlardır. O yüzden ben bir problem olacağını sanmıyorum. Sık sık herkes test yapıyor. Bir problem çıkmaz diye umuyorum. İnşallah bugünleri atlatırız da herkesin gelip stadyumları doldurduğu günleri görürüz" ifadelerini kullandı."FUTBOLU ÖZLEDİK"Pandemi döneminde seyircilerin maçları özlediğini dile getiren bir taraftar, "Localardan ziyade yüzde 5 de olsa tribünlerin de açılmasını istiyoruz. Takımlarımızı desteklemek istiyoruz. Koronavirüs nedeniyle maçlara gidemiyoruz. Futbolu özledik. Milli takımla başlaması da daha güzel oldu. İnşallah Türk futbolu için iyi olur" diye konuştu.

Karantina döneminde insanların evlerinde sıkıldıklarını yavaş yavaş da olsa tribünlerin açılmasını doğru bulduğunu ifade eden bir taraftar, "Stadyumlar kısmi olarak taraftarlara açıldı. Biz de milli takımımızı en iyi şekilde desteklemek için yerimizi alacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Taraftar, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Stat kapıları milli maçla taraftarlara açıldı - Son Dakika Spor

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