Stat kapıları milli maçla taraftarlara açıldı, futbolseverler mutluluklarını DHA'ya açıkladı - Son Dakika

Stat kapıları milli maçla taraftarlara açıldı, futbolseverler mutluluklarını DHA'ya açıkladı

15.10.2020 09:33
Stat kapıları milli maçla taraftarlara açıldı, futbolseverler mutluluklarını DHA'ya açıkladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez ise "Mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez ise "Mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız" dedi.

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - İbrahim ALİOĞLU/ - Türkiye'de stadyumlar A Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan'ı konuk ettiği karşılaşmayla birlikte kapılarını taraftarlara açtı.

Stadyumdaki loca kapasitesinin yarı sayısı kadar tribüne taraftar alınırken, seyircilerin yapılan bu uygulamadan oldukça memnun olduğu gözüktü. Bazı taraftarlar sadece locaların değil, tribünlerin belli kısımlarının da açılmasını isterken, bazıları ise şimdilik bu sayıyı yeterli buldu.

MASKESİZ GEÇİLİRSE ALARM ÇALIYORÖte yandan stadyumda VIP girişinde ve basın mensuplarının kullandığı girişte de ateş ölçümü ve maske kullanımı için geçiş kapısı yapıldı. Maske takılmadığı zaman alarm çalan sistemde aynı zamanda ateş ölçümü de otomatik olarak yapılıyor.Az sayıda da olsa stadyuma taraftar alınmasının iyi olduğunu belirten bir taraftar, "Tribünlerin açılması iyi oldu. Ülke motivasyonu açısından da iyi. İleriye dönük olarak seyircilerin yüzde 30 oranında alınması buna bağlı. İyi bir adım diye düşünüyorum. Testler güncel olarak yapılıyor, kendimizde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edersek bir problem olacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda sayıların artırılmasının da iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu."İNŞALLAH BUGÜNLERİ ATLATIRIZ DA HERKESİN GELİP STADYUMLARI DOLDURDUĞU GÜNLERİ GÖRÜRÜZ"Dikkat edilmesi halinde bir sorun çıkacağını düşünmediğini dile getiren başka bir taraftar ise "Ülke açısından motivasyon olarak seyircilerin stadyumları alınması iyi. Artık sosyal mesafeyi koruma ve maske takmayı da öğrendik. Gelen insanlar da bunu uyguluyorlardır. O yüzden ben bir problem olacağını sanmıyorum. Sık sık herkes test yapıyor. Bir problem çıkmaz diye umuyorum. İnşallah bugünleri atlatırız da herkesin gelip stadyumları doldurduğu günleri görürüz" ifadelerini kullandı."FUTBOLU ÖZLEDİK"Pandemi döneminde seyircilerin maçları özlediğini dile getiren bir taraftar, "Localardan ziyade yüzde 5 de olsa tribünlerin de açılmasını istiyoruz. Takımlarımızı desteklemek istiyoruz. Koronavirüs nedeniyle maçlara gidemiyoruz. Futbolu özledik. Milli takımla başlaması da daha güzel oldu. İnşallah Türk futbolu için iyi olur" diye konuştu.Karantina döneminde insanların evlerinde sıkıldıklarını yavaş yavaş da olsa tribünlerin açılmasını doğru bulduğunu ifade eden bir taraftar, "Stadyumlar kısmi olarak taraftarlara açıldı. Biz de milli takımımızı en iyi şekilde desteklemek için yerimizi alacağız" dedi.

TFF BAŞKANVEKİLİ ALİ DÜŞMEZ: TFF OLARAK MÜMKÜN OLDUĞU KADAR SEYİRCİ SAYISININ ARTMASINDAN YANAYIZTürkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez, pandemi sonrasında ilk kez milli maçta taraftarların yer almasıyla ilgili, "Bu kadar az seyirci bile bir motivasyon kaynağı. Hele ki kendi sahanızda oynadığınız maçlar da seyirciler çok daha değerli. Futbol onlarla güzel. Biz TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye'nin Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Oynanan oyuna göre skor için sevinebileceklerini belirten Ali Düşmez, "2-0'dan 2-2 oldu, hoşumuza gidiyor gibi ama biz bu maçtan kesin galibiyetle ayrılmak istiyorduk, arzumuz oydu. Oyuna göre 2-2'lik skora sevinebiliriz ama yenemediğimiz için ben çok mutlu değilim" diye konuştu.

TFF olarak maçlardaki seyirci sayısını mümkün olduğunca arttırmak istediklerine değinen Düşmez, "TFF'nin değerli başkanı Nihat Başkan ve ben de hep ifade ediyorum. Bu oyun seyirciyle güzel. Futbol seyirciyle güzelleşiyor. Önümüzdeki günlerde ortamı değerlendireceğiz. Bugün biraz seyirci başladı, inşallah bu maya tutar ve daha da kalabalıklaşırız. Bu kadar az seyirci bile bir motivasyon kaynağı. Hele ki kendi sahanızda oynadığınız maçlar da seyirciler çok daha değerli. Futbol onlarla güzel, ben her zaman söylüyorum ama ortam, Covid buna müsaade etsin. Biz TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız" ifadelerini kullandı.

Stat kapıları milli maçla taraftarlara açıldı, futbolseverler mutluluklarını DHA'ya açıkladı
Stat kapıları milli maçla taraftarlara açıldı, futbolseverler mutluluklarını DHA'ya açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali düşmez, Taraftar, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Stat kapıları milli maçla taraftarlara açıldı, futbolseverler mutluluklarını DHA'ya açıkladı - Son Dakika Spor

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