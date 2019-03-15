Stat Önünde Evlilik Teklifi

- Stat önünde evlilik teklifiİSTANBUL - Fenerbahçeli taraftar, Sivasspor maçı öncesinde kız arkadaşına evlilik teklif etti.

- Stat önünde evlilik teklifi



İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftar, Sivasspor maçı öncesinde kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesinde sarı-lacivertli bir taraftar kız arkadaşına evlilik teklif etti. Stat önünde meşaleler ve tezahüratlarla kız arkadaşına evlilik teklif eden taraftar, aldığı evet cevabını sarılarak kutladı. Bu anlara şahit olan diğer taraftarlar ise çifte tezahürat ve alkışlarla destek verdi.

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