Son Dakika Haberleri: Stat Önünde Evlilik Teklifi

Stat Önünde Evlilik Teklifi

30 dakika önce

- Stat önünde evlilik teklifiİSTANBUL - Fenerbahçeli taraftar, Sivasspor maçı öncesinde kız arkadaşına evlilik teklif etti.

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- Stat önünde evlilik teklifi

İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftar, Sivasspor maçı öncesinde kız arkadaşına evlilik teklif etti.
Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesinde sarı-lacivertli bir taraftar kız arkadaşına evlilik teklif etti. Stat önünde meşaleler ve tezahüratlarla kız arkadaşına evlilik teklif eden taraftar, aldığı evet cevabını sarılarak kutladı. Bu anlara şahit olan diğer taraftarlar ise çifte tezahürat ve alkışlarla destek verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Spor
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