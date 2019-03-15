Stat Önünde Evlilik Teklifi
30 dakika önce
- Stat önünde evlilik teklifiİSTANBUL - Fenerbahçeli taraftar, Sivasspor maçı öncesinde kız arkadaşına evlilik teklif etti.
- Stat önünde evlilik teklifi
İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftar, Sivasspor maçı öncesinde kız arkadaşına evlilik teklif etti.
Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesinde sarı-lacivertli bir taraftar kız arkadaşına evlilik teklif etti. Stat önünde meşaleler ve tezahüratlarla kız arkadaşına evlilik teklif eden taraftar, aldığı evet cevabını sarılarak kutladı. Bu anlara şahit olan diğer taraftarlar ise çifte tezahürat ve alkışlarla destek verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:52 Kaynak: İHA
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