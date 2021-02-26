State of Play Etkinliği başlıyor!

Etkinlik için geri sayım başladı, son 1 saat. Playstation Türkiye hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile iki konsola gelecek 10 oyun hakkında olacağı konusunda bilgi verdi. Etkinlikte sadece oyun konuşulacağı ve başka hiçbir şeye yer verilmeyeceği ise gelen bilgiler arasında. PS5 için gelmesi planlanan sanal gerçeklik ekipmanları da bu etkinlikte yer alabilir.

Etkinlikte yer verilecek oyunlar arasında ise şunlar yer alabilir: