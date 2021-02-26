State of Play Etkinliği başlıyor! - Son Dakika
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State of Play Etkinliği başlıyor!

26.02.2021 11:08

Etkinlik için kemerlerinizi bağlayın son 1 saat! Playstation 4 ve Playstation 5 konsollarına gelecek yeni 10 oyun için yapacağı etkinlik olan State of Play 1 saat sonra başlıyor!

Etkinlik için geri sayım başladı, son 1 saat. Playstation Türkiye hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile iki konsola gelecek 10 oyun hakkında olacağı konusunda bilgi verdi. Etkinlikte sadece oyun konuşulacağı ve başka hiçbir şeye yer verilmeyeceği ise gelen bilgiler arasında. PS5 için gelmesi planlanan sanal gerçeklik ekipmanları da bu etkinlikte yer alabilir.

Etkinlikte yer verilecek oyunlar arasında ise şunlar yer alabilir:

  • God of War
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Horizon Forbidden West
  • Gran Turismo 7
  • Resident Evil: Village
  • GhostWire: Tokyo ve Deathloop
  • Solar Ash
  • Kena: Bridge of Spirits
  • Jett: The Far Shore
  • Stray
Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar State of Play Etkinliği başlıyor! - Son Dakika


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