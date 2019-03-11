Statta Gövde Gösterisi! Golcü Futbolcuya Para Cezası

GEÇEN yıl Almanya'nın Chemnitz kentindeki olaylara karışan neonazi Thomas Haller, önceki gün yakalandığı kanser hastalığı sonucu öldü.

GEÇEN yıl Almanya'nın Chemnitz kentindeki olaylara karışan neonazi Thomas Haller, önceki gün yakalandığı kanser hastalığı sonucu öldü. Arkadaşları, koyu bir FC Chemnitz taraftarı olan Haller için Regionalliga Kuzeydoğu Grubu'nun 24. hafta maçında anma yapmak için kulübe başvurdu. Kulüp yönetimi de taraftarın, "Olay çıkarırız" tehdidine boyun eğdi ve anmaya izin verdi.



Maçtan önce pankartlar açıp neonaziyi anan taraftarlar meşaleler de yakıp gövde gösterisi yaptı. FC Chemnitz'in golcü futbolcusu Daniel Fahn da bu gösterilere destek verdi. 4-4 sona eren maçta takımının üçüncü golünü atan Frahn, maçtan önce yedek kulübesine bıraktığı neonazilerin buluştuğu lokalin adının yazılı olduğu siyah tişörtü havaya kaldırdı. Böylece ölen neonazinin anmasına futbolcu da katılmış oldu.



KULÜP SEKRETERİ İSTİFA ETTİ



Önce anmayı savunan kulüp yönetimi, bunun, ölen kişinin görüşlerini savundukları anlamına gelmediğini, taraftarların ölen bir kişiyle ilgili insani tavır gösterdiğini açıkladı. Tepkiler artınca da inceleme başlattıklarını duyurdu. Taraftarların maçtan önce konuştuğu FC Chemnitz Kulüp Sekreteri Thomas Uhlig istifa etti, futbolcu Frahn'a da para cezası kesildi.



Kulüp çevrelerinden edinilen bilgiye göre, neonazinin anması için maçtan önce taraftar temsilcileri kulüp yöneticileriyle görüştü. Anmayı yapacaklarını iletti. Kabul edilmemesi durumunda sahaya atlayıp olay çıkarmakla tehdit etti. Tehditde boyun eğen kulüp yönetimi, durumu polise bildirmek yerine anmaya müsaade etti.

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