TT Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantı sona erdi. Olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kuruları stadyuma toplayan Cengiz, yönetimle görüş alışverişi yaptı. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımın dengesinin bozulmaması için 'Birlik beraberlik' kararının alındığı bildirildi.
Başkan Mustafa Cengiz'in hafta içi bir basın toplantısı düzenleyeceği ve merak edilenleri yanıtlayacağı aktarıldı. Cengiz, bugünkü görüşmenin detaylarını da basın toplantısında verecek. Sezon sonuna kadar Galatasaray'da Başkan Cengiz ya da Fatih Terim'den bir istifanın gelmesi beklenmiyor.
Son Dakika › Spor › Statta olağanüstü toplanan Başkan Cengiz ve yönetimi, 'Birlik beraberlik' kararı aldı - Son Dakika Spor