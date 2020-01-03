STB Başkan Yardımcısının öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi - Son Dakika

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın geçen yıl silahla öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin bir şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Erkan ile müşteki E.A'nın ortaklaşa tarla satın aldıkları, E.Ş'nin tarlanın satışıyla kendisinin ilgilendiğini ve hakkı olan 60 bin lira komisyonu vermelerini istediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Erkan ve E.A'nın sanığın tarla sahibiyle görüşmesini istediği belirtilen iddianamede, "Olay günü şüphelinin müştekinin iş yerine gittiği, tarladan komisyon alacağını tekrar istediği, müşteki ve maktulün de tarla sahibi ile görüşmesini söyledikleri, bu sırada şüphelinin üzerinde taşıdığı tabanca ile Ahmet Erkan'a öldürme kastıyla ateş ettiği, başından ve bacağından yaraladığı, engel olmaya çalışan E.A'yı da yaraladığı ve araca binerek kaçtığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Erkan'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilen iddianamede, şüphelinin olayda kullanılan silah ile yakalandığı ve aracının görülmeyecek şekilde mısır tarlasında bulunduğu kaydedildi.

Müşteki E.A, iddianamedeki ifadesinde, öz yeğeni Ahmet Erkan'ın olaydan yaklaşık 2 ay önce A.D'nin 40 dönümlük arazisinin satılık olduğunu söylediğini ve bu araziyi ortak almaları yönünde istekte bulunduğunu ve 500 bin lira karşılığında tarlayı aldıklarını söyledi.

E.A, araziyi aldıktan 10-15 gün sonra şüphelinin Erkan'ı arayarak satın aldıkları arazinin satış işine kendisinin baktığını ve hakkını istediğini, yeğeninin de A.D'ye emlakçı mevzusunu sorduğunu, bu kişinin de tarla için kimseye vekalet vermediğini, sanığın bu araziyle bir ilgisinin olmadığını söylediğini Erkan'dan öğrendiğini kaydetti.

Sanık E.Ş. de iddianamedeki ifadesinde, emlakçılık yaptığını ve olaydan yaklaşık 3 ay kadar önce Erkan ve müşteki E.A'nın bir arazi için görüşmek istediklerini öne sürdü.

Fiyatta anlaşamadıklarını, A.D'ye ait dönümü 30 bin lira olan araziye bakmalarını söylediğini belirten sanık E.Ş, "Eğer beğenirseniz beni arayın, arayamazsanız ortağıma ulaşın' dedim. A.D'yi tanımam, ortağımla anlaşmış." ifadesini kullandı.

Sanık, müşteki ve maktulün A.D. ile anlaşarak araziyi satın aldıklarını öğrendiğini, arkadaşıyla E.A'nın iş yerine gittiklerini, tarlayı kendisinin verdiği bilgiler sayesinde bulduklarını, komisyonunu istediğini dile getirerek, müştekinin araziyi A.D'den aldıklarını ve kendisiyle muhatap olmadıklarını söylediğini aktardı.

A.D'ye ulaşamadığını, olay günü ofisine giderken müşteki E.A'nın iş yerinin açık olduğunu gördüğünü, E.A. ile Erkan'ın oturduğunu aktaran sanık E.Ş, şu ifadeleri kullandı:

"Komisyon işimi egale etmek etmek istediklerini, kendilerine yakıştıramadığımı söyledim. Müşteki 'Bizim seninle muhatap olma durumumuz yok, senin muhatabın A.D, onunla görüş' dedi ve eliyle git işareti yaptı. Ben de 'Çayınızı içmem o zaman' dedim ve çıkarken maktul bana küfür etti. Birden ayağa kalktılar, beni darbedeceklerini düşündüm. Düşman sahibi olduğumdan üzerimde taşıdığım ruhsatsız tabancamı çekerek nişan almaksızın kişi başı üçer kez rastgele ateş ettim. Ahmet'i vurduğumu gördüm, müştekiye isabet edip etmediğini görmedim. Bu kişilerin ne yapacaklarını bilemediğim ve muallakta kaldığım için ateş ettim. Daha sonra arabamla oradan kaçtım. Ben oraya konuşmak amacıyla gittim. Öldürme düşüncesi ile ofislerine gitmedim. Suçlamayı bu haliyle kabul ederim."

Mahkemece kabul edilen iddianamede sanık E.Ş. hakkında Ahmet Erkan'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, müşteki E.A'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dokuz yıldan on beş yıla kadar ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olay

31 Ağustos 2019'da Adapazarı ilçesine bağlı Çökekler Mahallesi'nde STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan ve E.A. ile E.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmıştı.

E.Ş'nin tabancayla ateş açması sonucu yaralanan Erkan ve E.A, ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Erkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan şüpheli E.Ş, tutuklanmıştı.