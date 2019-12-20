STB Başkanı Hastaoğlu'ndan Gençlerbirliği-Sivasspor maçına otobüs desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor STB Başkanı Hastaoğlu'ndan Gençlerbirliği-Sivasspor maçına otobüs desteği - Son Dakika Spor

STB Başkanı Hastaoğlu'ndan Gençlerbirliği-Sivasspor maçına otobüs desteği

6 saat önce

Sivas Ticaret Borsası (STB) Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maç için taraftara otobüs desteğinde bulundu.

STB Başkanı Hastaoğlu'ndan Gençlerbirliği-Sivasspor maçına otobüs desteği, System.String[]

Sivas Ticaret Borsası (STB) Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maç için taraftara otobüs desteğinde bulundu.

STB'den yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 14.00'de Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği maçı için Sivasspor'a başarılar dileyen Hastaoğlu, "Böylesi günlerde birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Biz de taraftarlarımızın böylesi önemli bir maçta takımımızı yalnız bırakmamaları adına otobüs tahsis ettik." ifadelerini kullandı.

Hastaoğlu, Sivasspor'un Ankara deplasmanından galibiyetle döneceğine inandığını belirtti.

Gençlerbirliği, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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