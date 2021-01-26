STB Başkanı Yaşacan: "Avrupa'dan hiç takım yok, kaybımız yüzde 70"

SporTurizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, pandemi nedeniyle birçok takımın Antalya'ya gelemediğini belirterek, kayıplarının yüzde 70'i bulduğunu kaydetti.

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, her mevsim değişik branşlarda binlerce takımı ağırlayan Antalya'nın korona virüs nedeniyle yaşadığı son durumu değerlendirdi. Yaşacan, her alanı olduğu gibi korona virüsün spor turizmini de olumsuz etkilediğini bildirdi.

Normal turizmdeki düşüş gibi spor turizminde de ciddi bir düşüş yaşandığını aktaran Başkan Yaşacan, "Son zamanlarda uçuşa açık olan ülkelerden Rusya, Ukrayna, Estonya, Özbekistan, Kazakistan, demir perde ülkelerinden takımlar bölgemize geldi. İç turizmdeki futbol kafilelerinde lige ara verilmediği için takımlar kampa gelemedi. Süper Lig takımlarını ağırlayamadık. PTT, 1.,2.,3. Lig takımları da ertelenen maçlarını oynamak zorunda oldukları için kampa gelemediler. Kupa maçları da var. Hiçbir takım Antalya'ya kampa gelemedi. Kupa ve ertelenen maçı olmayan bir iki takım kampa geldi" dedi.

"Eskiden 2 bin takım gelirdi"

Bu yıl normal dönemde ağırladıkları takımların yüzde 70'inin gelmediğine değinen Yaşacan, "Eskiden spor kampına 2 binin üzerinde takım gelirdi. Bu sadece futbol değil, voleybol, bisiklet, basket diğer spor branşlarının takımları gelirdi. Bunların hepsi müthiş derecede etkilendi, yüzde 70'lik bir kaybımız var" diye konuştu.

Korona virüsün spor kamplarına etkisinin büyük olduğunu dile getiren Recep Şamil Yaşacan, şu anki kamp organizasyonlarının kötünün iyisi olduğunu sözlerine ekledi.

Antalya'da bisiklet, kano, yüzme, judo, güreş, tekvando gibi spor gruplarının da olduğunu hatırlatan Yaşacan, uçuş olmaması nedeniyle Avrupa'dan hiçbir spor takımının kente gelemediğini belirtti.