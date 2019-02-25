Stb'den 2019 İstihdam Seferberliğine Destek
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı, 2019 istihdam seferberliğine tam destek verdiklerini bildirdi.
Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı, 2019 istihdam seferberliğine tam destek verdiklerini bildirdi.
Sarı, yazılı açıklamasında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde TOBB binasında "2019 İstihdam Seferberliği Tanıtım Programı"nın gerçekleştirildiğini belirtti.
İstihdam seferberliğine tam destek verdiklerini bildiren Sarı, "TOBB, 2019 istihdam seferberliğini başlattı. Sloganımız, 'Burası Türkiye Burada İş Var.' Biz de 'Burası Sakarya burada iş var.' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Borsa üyeleri, Sakarya sanayicileri ve iş adamlarını desteklemelerden yararlanmaya davet eden Sarı, şunları kaydetti:
"Umut dolu bir gelecek için herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor. İstihdamın arttırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçmesiyle iş dünyası yeni fırsatlarla tanıştı. Borsa üyelerimizin tüm fırsatları değerlendirmesini, istihdam seferberliğine katkı sunarak ülkemizin yarınlarına bir imza atmasını istiyoruz. Sakarya, üzerine düşeni yapacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:45 Kaynak: AA
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