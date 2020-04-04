STB'den ihtiyaç sahibi ailelere 50 ton bakliyat yardımı - Son Dakika

Sakarya Ticaret Borsası (STB), Sakarya Valiliğinin koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere 50 ton bakliyat yardımında bulundu.



STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzyılın en önemli olayları arasında yerini aldığını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de olağanüstü bir süreçten geçildiğini belirtti.

Sosyal yaşamın ciddi oranda kısıtlandığı bu günlerde iş yerlerinin kapatılması kararı sonrasında bazı vatandaşlar için zor bir süreç oluştuğuna değinen Sarı, sürecin bir nebze daha rahat atlatılabilmesi için devletin yardım ve destekler gibi pek çok tedbir aldığını ve almaya devam ettiğini anımsattı.

Sakarya Valiliğinin ihtiyaç sahibi ailelere maddi ve gıda destekleri uygulamasını hayata geçirdiğine işaret eden Sarı, açıklamasına şu cümlelere yer verdi:

"Sakarya Ticaret Borsası olarak bizler de 'birlikten kuvvet doğar' düşüncesiyle hareket ederek, Valiliğimize ulaştırılmak üzere 50 ton bakliyat ile kampanyaya katılma kararı aldık. Unutmayalım ki, bu salgını atlatmak için birçok ihtiyaçtan vazgeçebiliriz, ama gıdadan vazgeçemeyiz. Bu virüs tarım, su ve gıdanın stratejik önemini daha iyi anlamamıza tarıma daha çok önem verilmesi gerektiğini bir kez daha bize hatırlattı. Türkiye bu salgınla birlikte birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek mücadele etmeye devam edeceğiz."