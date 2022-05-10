Steam açıkladı: İşte haftanın en çok satanlar listesi! - Son Dakika

Bir oyunun başarılı olup olmadığının en büyük kanıtlarından biri de satış sayıları diyebiliriz. Özellikle yeni nesile geçtiğimiz bu dönemde grafiksel açıdan film sahnelerini andıran kaliteli ve sürükleyici yapımlar ortaya çıkıyor. Bu da doğal olarak satış rakamlarını da olumlu anlamda etkiliyor. Peki oyuncular arasında en çok tercih edilen platformlardan Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunları hangileri oldu? İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…

Oyuncular hangisini tercih ediyor? İşte en çok kullanılan işletim sistemleri!

Steam haftanın en çok satanlar listesi

Steam ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini paylaştı. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçen haftanın en çok satılanı oldu. Bununla birlikte konsol, son dört haftadır liderliği bırakmadı. İkinci sırada 24 Şubat 2022'de çıkan ve uzunca bir süre zirvede yer alan Elden Ring bulunuyor. Oyun, ilk sırada olmasa da uzunca bir süredir Steam'de en çok satan oyun konumunda.

Listenin üçüncü sırasında 28 Nisan 2022'de çıkan Rogue Legacy 2 bizleri karşılıyor. Capcom tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma oyunu Monster Hunter Rise ise dördüncü sıradan kendine yer buldu.

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;

Steam Deck

Elden Ring

Rogue Legacy 2

Monster Hunter Rise

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Valve Index VR Kit

Sekiro™: Shadows Die Twice – GOTY Edition

Dying Light 2 Stay Human

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters

Dune: Spice Wars

Elden Ring sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580 4 GB

DirectX sürümü: Versiyon 12

Depolama alanı: 60 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 ya da Windows 11

İşlemci: Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB ya da AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

DirectX sürümü: Versiyon 12

Depolama alanı: 60 GB

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