Oyuncular Windows 11'i neden tercih etmiyor?

Steam, aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Bu sayede platformdaki kullanıcıların hangi donanımları ve işletim sistemlerini kullandığı konusunda bilgi sahibi olabiliyoruz. Peki ağustos ayı itibariyle oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemleri hangileri? İşte en çok kullanılan işletim sistemleri!

Steam en çok kullanılan işletim sistemleri listesini paylaştı

Steam, ağustos ayının en çok kullanılan işletim sistemleri listesini paylaştı. Buna göre geçtiğimiz sene çıkış yapan ve ilk etapta ciddi sorunlarla gündemden düşmeyen Windows 11, son dönemde sorunlardan büyük ölçüde arınmasına rağmen halen oyuncuların tercih ettiği bir sürüm değil. Zira Windows 10, temmuz ayına kıyasla yüzde 4,11'lik bir düşüş yaşasa da yüzde 69,06'lık pazar payıyla zirvede yer almaya devam ediyor.

Windows 11 ise daha önceki performansının bir benzerini geçtiğimiz ay da gösterdi diyebiliriz. Zira sürüm, ağustos ayında sadece yüzde 2,66'lık bir artış yaşadı ve pazar payını yüzde 23,78'e yükseltti. Bunun dışında bir döneme damga vuran ve son olarak güncelleme desteğini kaybeden Windows 7 de geçen ay yüzde 0,56'lık bir artışla pastadan yüzde 2,60'lık bir pay almayı başardı.

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Windows 11 sistem gereksinimleri