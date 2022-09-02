Oyuncular Windows 11'i neden tercih etmiyor? - Son Dakika
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Oyuncular Windows 11'i neden tercih etmiyor?

02.09.2022 16:41
Oyuncular Windows 11'i neden tercih etmiyor?

Steam, ağustos ayını kapsayan donanım ve yazılım anket sonuçlarını paylaştı. İşte en çok kullanılan işletim sistemleri...

Steam, aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Bu sayede platformdaki kullanıcıların hangi donanımları ve işletim sistemlerini kullandığı konusunda bilgi sahibi olabiliyoruz. Peki ağustos ayı itibariyle oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemleri hangileri? İşte en çok kullanılan işletim sistemleri!

Steam en çok kullanılan işletim sistemleri listesini paylaştı

Steam, ağustos ayının en çok kullanılan işletim sistemleri listesini paylaştı. Buna göre geçtiğimiz sene çıkış yapan ve ilk etapta ciddi sorunlarla gündemden düşmeyen Windows 11, son dönemde sorunlardan büyük ölçüde arınmasına rağmen halen oyuncuların tercih ettiği bir sürüm değil. Zira Windows 10, temmuz ayına kıyasla yüzde 4,11'lik bir düşüş yaşasa da yüzde 69,06'lık pazar payıyla zirvede yer almaya devam ediyor.

Oyuncular Windows 11'i neden tercih etmiyor?

Windows 11 ise daha önceki performansının bir benzerini geçtiğimiz ay da gösterdi diyebiliriz. Zira sürüm, ağustos ayında sadece yüzde 2,66'lık bir artış yaşadı ve pazar payını yüzde 23,78'e yükseltti. Bunun dışında bir döneme damga vuran ve son olarak güncelleme desteğini kaybeden Windows 7 de geçen ay yüzde 0,56'lık bir artışla pastadan yüzde 2,60'lık bir pay almayı başardı.

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Windows 11 sistem gereksinimleri

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) ya da daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)RAM: 4 gigabayt (GB)Depolama: 64 GB ya da daha büyük depolama cihazıSistem üretici yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme özellikliTPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumluEkran: Diyagonal olarak 9 inçten daha büyük olan yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bitİnternet bağlantısı ve Microsoft hesapları: Windows 11 Home sürümünde, ilk kullanımda cihaz kurulumunu tamamlamak için internet bağlantısı ve bir Microsoft hesabı gerekir. Tüm Windows 11 sürümlerinde güncelleştirmeleri yapmak ve bazı özellikleri indirip bunlardan yararlanmak için internet bağlantısı gerekir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyuncular arasında Windows 11 neden tercih edilmiyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Steam, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Oyuncular Windows 11'i neden tercih etmiyor? - Son Dakika

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