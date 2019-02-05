Son Dakika Haberleri: Steam Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimleri Resmen Başladı

Steam Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimleri Resmen Başladı

1 saat önce

Çin'in Köpek Yılı'nı geride bırakıp Domuz Yılı'na girmesi ile Steam, 1 hafta sürecek önemli indirimlere imza attı.

Steam Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimleri Resmen Başladı, System.String[]
En son miladi takvimin yılbaşında önemli indirimlerle karşımıza çıkan Steam, bu kez Çin'in iki gün önce giriş yaptığı Domuz Yılı'nın kutluyor. Üstelik bu kez oyun satın aldıkça puanlar toplayabilir, bu puanlarla hem indirimler hem de yeni materyaller açabilirsiniz.



Steam'de yeni yıla girişin kutlandığı ve indirimli oyunları görebileceğiniz sayfaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte 11 Şubat'a kadar 60 TL ve üstündeki her satın alımınızda ayrıca 10 TL indirim kazanıyorsunuz.



İndirimlerde özellikle Batman: Arkham serisine kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz. 11 Şubat'a kadar devam edecek olan indirimlerde kazandığınız puanlarla neler alabileceğinize ise buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:15 

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji
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