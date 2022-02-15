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Steam'de 18 TL Değerindeki Hikaye Oyunu Dear Esther Ücretsiz Oldu - Son Dakika

Steam'de 18 TL Değerindeki Hikaye Oyunu Dear Esther Ücretsiz Oldu

15.02.2022 21:44
Steam'de 18 TL Değerindeki Hikaye Oyunu Dear Esther Ücretsiz Oldu

Steam, Dear Esther: Landmark Edition oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı.

Tamamen hikaye odaklı bir oyun deneyimi sunan Dear Esther: Landmark Edition'ın Steam sürümü kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Oyunu bu bağlantıya tıklayarak 16 Şubat Türkiye saati ile 18: 00'e kadar ücretsiz olarak Steam kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Steam'de 18 TL Değerindeki Hikaye Oyunu Dear Esther Ücretsiz Oldu

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600 (2 * 2400), AMD Athlon X2 4200+ (2 * 2200) veya eşdeğeri

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 7600GT (256 MB), AMD Radeon X1600 XT (256 MB)

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

İşlemci: Intel Core 2 Duo E7300 (2 * 2660), AMD A8-3850 (4 * 2900) veya eşdeğeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1024 MB), AMD Radeon HD7770 (1024 MB)

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

YORUMLAR
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Advanced Micro Devices, Türkiye, oyunlar, Steam, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Steam'de 18 TL Değerindeki Hikaye Oyunu Dear Esther Ücretsiz Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Steam'de 18 TL Değerindeki Hikaye Oyunu Dear Esther Ücretsiz Oldu - Son Dakika
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