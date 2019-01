Steam'de 21 TL Olan Oyun Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz Oldu

Bir süredir sessiz olan ancak yine güzel haberlerle bizi karşılayan Humble Bundle, yeni bir oyun ile karşımızda. Kampanyanın bitmesine yalnızca bir gün kaldığı için hiç hız kesmeden haberimize giriyoruz.A Story About My Uncle Nasıl Bir Oyun?Dayısını aramaya çıkan kahramanımızın kendini, var olduğuna inanamayacağı bir dünyada bulmasını konu eden oyunda saatlerin nasıl geçtiğini fark etmeyeceksiniz.A Story About My Uncle'ı Nasıl İndiririm?Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.Üyeliğinizi oluşturup mail adresinizi aktive ettikten sonra A Story About My Uncle'ın Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Sayfayı açtığınızda bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. "GET THE GAME" butonuna basın.Butona bastıktan sonra sayfa aşağıya kayacak ve buraya yönlendireceksiniz. "GET IT NOW" butonuna basın.Bu adımı geçtikten sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle'dan bir mail geldi. Bu maile giderek açılan sayfadaki Download Now butonuna tıklayın.Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayın.Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayın.Bunun için Steam'in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam'de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle'ın verdiği kodu yapıştırıyoruz."İleri"ye tıklayın.Ürün anahtarınızı yapıştırdıktan sonra "İleri"ye tıklayın. Oyun artık Steam hesabınıza eklenmiş durumda.İyi eğlenceler!