Steam'de Desperados 3 ve Hearts of Iron 4 Kısa Süreliğine Ücretsiz - Son Dakika
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Steam'de Desperados 3 ve Hearts of Iron 4 Kısa Süreliğine Ücretsiz

17.09.2021 00:57

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Steam'de bu hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanabilen oyunlar arasında Desperados 3 ve Hearts of Iron 4 yer alıyor.

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Steam'de zaman zaman düzenlenen hafta sonu ücretsiz oynama fırsatlarında bu hafta sonunda Desprerados 3, Hearts of Iron4 ve iki oyun daha yer alıyor.

Steam'in düzenlediği hafta sonu boyunca ücretsiz oynama etkinliğinde bu hafta birbirinden güzel oyunlar var. 16-20 Eylül tarihlerini kapsayacak şekilde Desperados 3, Hearts of Iron 4, Stellaris ve Retimed ücretsiz olarak oynanabilecek. Aynı süre boyunca bu dört oyunda indirim fırsatları da bulunuyor.

Vahşi Batı temasıyla sıra tabanlı stratejiyi birleştiren Desperados 3, 20 Eylül'e kadar ücretsiz olarak Steam'de oynanabilir. Normal fiyatı 218,75 TL olan oyun yine bu tarihe kadar yüzde 60 indirim ile 87,50 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Desperados 3, "acımasız bir Vahşi Batı senaryosunda geçen hikaye odaklı, ekstrem bir taktiksel gizlilik oyunudur. Başarılı olmak istiyorsanız akıllıca oynayın. İyi bir plan, sağ kalmanız veya kendinizi bir silahın ucunda bulmanız arasındaki farkı oluşturabilir."

Aynı şekilde, II. Dünya Savaşı temalı strateji oyunu Hearts of Iron 4 de 16-20 Eylül tarihlerinde ücretsiz oynanabilir. Bu süre boyunca içerisinde DLC paketleri de bulunan Hearts of Iron IV: Cadet Edition, yüzde 75 indirim ile 14,75 TL'den satın alınabiliyor.

Steam'deki bir diğer hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilen oyun Stellaris. Stellaris ise uzayda geçen bir strateji oyunu ve ücretsiz oynamanın yanı sıra 20 Eylül'e kadar yüzde 75 indirim ile 14,75 TL'den satılıyor.

Ücretsiz hafta sonu etkinliğin son oyunu Retimed. Hem tek kişi hem de online şekilde oynanabilen platform türündeki oyun, 20 Eylül tarihine kadar yüzde 45 indirim fırsatıyla 13,75 TL'den satışa sunuluyor.

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Kaynak: SaveButonu
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