Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu paylaşıldı! 15 – 21 Ağustos 2022 - Son Dakika
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Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu paylaşıldı! 15 – 21 Ağustos 2022

22.08.2022 09:32
Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu paylaşıldı! 15 – 21 Ağustos 2022

Steam'in 15 – 21 Ağustos tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 21 AĞUSTOS

  1. Steam Deck
  2. Marvel's Spider-Man Remastered
  3. Cult of the Lamb
  4. Farhest Frontier
  5. Stray
  6. FIFA 23
  7. ELDEN RING
  8. Ready or Not
  9. Valve Index VR Kit
  10. CS: GO Prime Status Upgrade

Her hafta olduğu üzere bu hafta da Steam Deck ilk sırada yer alıyor. Steam Deck'in hemen arkasında Marvel's Spider-Man Remastered, Cult of the Lamb, Farthest Frontier, Stray ve FIFA 23 şeklinde sıralama ilerliyor.

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Geçtiğimiz hafta en çok satan 10. oyun ise 249,00 TL değerindeki CS: GO Prime Status Upgrade oldu. CS:GO Prime hesap, uzun süre sonra en çok satanlar sıralamasında ilk 10'a girebilmeyi başardı.

Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu paylaşıldı! 15 – 21 Ağustos 2022
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Son Dakika Gamegar Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu paylaşıldı! 15 – 21 Ağustos 2022 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu paylaşıldı! 15 – 21 Ağustos 2022 - Son Dakika
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