Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu paylaşıldı! 15 – 21 Ağustos 2022

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 21 AĞUSTOS

Steam Deck Marvel's Spider-Man Remastered Cult of the Lamb Farhest Frontier Stray FIFA 23 ELDEN RING Ready or Not Valve Index VR Kit CS: GO Prime Status Upgrade

Her hafta olduğu üzere bu hafta da Steam Deck ilk sırada yer alıyor. Steam Deck'in hemen arkasında Marvel's Spider-Man Remastered, Cult of the Lamb, Farthest Frontier, Stray ve FIFA 23 şeklinde sıralama ilerliyor.

Geçtiğimiz hafta en çok satan 10. oyun ise 249,00 TL değerindeki CS: GO Prime Status Upgrade oldu. CS:GO Prime hesap, uzun süre sonra en çok satanlar sıralamasında ilk 10'a girebilmeyi başardı.