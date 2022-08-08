Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 1 – 7 Ağustos 2022 - Son Dakika
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Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 1 – 7 Ağustos 2022

08.08.2022 08:50
Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 1 – 7 Ağustos 2022

Steam'in 1 – 7 Ağustos tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI

  1. Steam Deck
  2. Stray
  3. Marvel's Spider-Man Remastered
  4. Rust
  5. Raft
  6. The Forest
  7. Elden Ring
  8. Valve Index VR Kit
  9. Project Zomboid
  10. Grand Theft Auto V

Steam'in en çok satan oyun ve donanımları arasında her hafta olduğu üzere bu hafta da Steam Deck ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise kedi simülasyon oyunu Stray, üçüncü sırada ise Marvel's Spider-Man Remastered yer aldı. Ayrıca Grand Theft Auto V, tekrardan en çok satan oyunlar arasında 10. sırada yer almayı başardı.

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Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 1 – 7 Ağustos 2022
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SpiderMan Remastered, Elden Ring, Steam, Raft, Rust, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 1 – 7 Ağustos 2022 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 1 – 7 Ağustos 2022 - Son Dakika
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