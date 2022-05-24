Steam'de yarış festivali adı altında indirimler başladı! Forza Horizon'a dev indirim yapıldı

Steam'de bu hafta indirime yarış oyunları indirime girdi. 23 Mayıs ve 30 Mayıs tarihleri arasında birçok yarış oyunu indirime girdi. Oyuncular tarafından indirime girmesi beklenen önemli yapımlarda yüzde 85'e varan indirimler bulunuyor.

İndirime giren yarış oyunlarını sizler için listeledik. İşte Steam'de indirim ile satın alabileceğiniz yarış oyunları.

STEAM'DE İNDİRİME GİREN YARIŞ OYUNLARI