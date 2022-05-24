Steam'de yarış festivali adı altında indirimler başladı! Forza Horizon'a dev indirim yapıldı - Son Dakika
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Steam'de yarış festivali adı altında indirimler başladı! Forza Horizon'a dev indirim yapıldı

24.05.2022 10:21
Steam'de yarış festivali adı altında indirimler başladı! Forza Horizon'a dev indirim yapıldı

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'de Mayıs ayının son haftasında Steam Yarış Festivali indirimleri başladı. Yarış oyunlarındaki indirimlerin yanı sıra, demolarla ve yeni çıkacak oyunlara yer verildi.

Steam'de bu hafta indirime yarış oyunları indirime girdi. 23 Mayıs ve 30 Mayıs tarihleri arasında birçok yarış oyunu indirime girdi. Oyuncular tarafından indirime girmesi beklenen önemli yapımlarda yüzde 85'e varan indirimler bulunuyor.

İndirime giren yarış oyunlarını sizler için listeledik. İşte Steam'de indirim ile satın alabileceğiniz yarış oyunları.

Steam'de yarış festivali adı altında indirimler başladı! Forza Horizon'a dev indirim yapıldı

STEAM'DE İNDİRİME GİREN YARIŞ OYUNLARI

  • Forza Horizon 4 – 30,36 TL
  • Asetto Corsa – 6,40 TL
  • Need For Speed Heat Deluxe Edition – 99,99 TL
  • RIDE 4, 19,25 TL
  • The Crew 2 – 45,00 TL
  • GRID Legends – 299,99 TL
  • WRC 10 – 95,70 TL
  • MotoGP 22 – 119,40 TL
  • Need For Speed Hot Pursuit Remastered – 54,99 TL
  • Hot Wheels Unleashed – 99,50 TL
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Son Dakika Gamegar Steam'de yarış festivali adı altında indirimler başladı! Forza Horizon'a dev indirim yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Steam'de yarış festivali adı altında indirimler başladı! Forza Horizon'a dev indirim yapıldı - Son Dakika
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