Steam Deck için müjde verildi: Türkiye'ye geliyor mu? - Son Dakika
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Steam Deck için müjde verildi: Türkiye'ye geliyor mu?

28.06.2022 17:53
Steam Deck için müjde verildi: Türkiye'ye geliyor mu?

Valve'ın açıklamasına göre Steam Deck üretim kapasitesi iki katına çıktı. Taşınabilir konsol Türkiye'de satın alınabilir olacak mı?

İlk olarak bu yılın Şubat ayında satışa sunulan Steam Deck, yaklaşık dört aydır stok sorunlarıyla karşı karşıya. Fakat Valve'dan gelen yeni açıklamaya göre Steam Deck üretim kapasitesi nihayet iki katına çıkıyor. Peki elde taşınabilir oyun konsolu Türkiye'de satışa sunulacak mı?

Valve, Steam Deck üretimini ikiye katlayacak

Valve'ın geliştirme ekibi tarafından sosyal medyada yapılan yeni paylaşım, Steam Deck'i bekleyenleri sevindirecek gibi görünüyor. Bir süre önce üretim kapasitesini genişlettiklerini belirten oyun devi, Steam Deck stok sayısının önümüzdeki haftadan itibaren iki kattan fazla artacağını belirtti.

Steam, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin tüm rezervasyonların karşılandığı müjdesini verdi. Valve'da tasarımcı olarak çalışan Lawrence Yang, bekleme listesinde olan müşterilere gönderilecek Steam Deck sayısını iki katına çıkardıklarını doğruladı. Fakat üretim kapasitesinin artması, bekleme listesine kaydolmayı tamamen ortadan kaldırabilir.

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Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Üretim hızlandı ve bugünden sonra her hafta iki katından fazla sayıda Steam Deck göndereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Valve'ın bu yılın başında duyurduğu taşınabilir el konsolu, henüz Türkiye'de satın alınabilir değil. Valve'ın bekleme listesine kayıt olmak istediğinizde, "Bu ürün bulunduğunuz ülkede ayırtılamıyor" uyarısıyla karşılaşıyorsunuz.

Steam Deck'in Türkiye'ye ne zaman geleceği belirsiz olsa da, üretim kapasitesinin artması daha fazla bölgeye yayılacağı anlamına geliyor. Steam'de bulunan birçok oyunu taşınabilir bir cihazda oynamanıza izin veren Steam Deck'in üç farklı seçeneği bulunuyor. Steam Deck fiyatı ise şu şekilde:

64 GB sürümü için 399 dolar (6,600 TL)

256 GB sürümü için 529 dolar (8,800 TL)

512 GB sürümü için 649 dolar (10,700 TL)

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Steam Deck üretim kapasitesinin artması Türkiye'de satın alınabilir olmasını sağlar mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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