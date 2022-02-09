Steam Deck\'in pil ömrü detayları paylaşıldı!

Steam Deck'in ortalama olarak 2-8 saat bir pil ömrü olduğu bilinmektedir. Yapılan bazı testlerde paylaşılan sonuçlarla beraber Steam Deck'te oynanan Devil May Cry 5'te Uncapped Framerate ve Vsync devre dışı bırakılarak test edildi. Bu test ile beraber Steam Deck 87 dakika dayanabildi.

Yapılan birçok testlerde kullanıcıların sekiz saatlik bir süreye ulaşamadıkları da paylaşıldı. Ancak, oyunlarda uygun ayarlamaları yaparak sisteminizden daha fazla faydalanabilirsiniz ve bu size duruma göre 2 saate kadar ekstra süre veriyor.

Test sonuçlarında ortalama oyun süresinin 2 saat sürdüğü belirtiliyor, ancak bu sürenin 4-6 saat aralığından daha fazla olması gerekiyor. Yapılan bir diğer test ise şarj olma süresidir. Steam Deck, 100 dakika içerisinde yüzde 80'e kadar dolabiliyor.