Steam Deck kütüphanesinde yüzden fazla oyun olacağı bildirildi - Son Dakika
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Steam Deck kütüphanesinde yüzden fazla oyun olacağı bildirildi

02.02.2022 07:42
Steam Deck kütüphanesinde yüzden fazla oyun olacağı bildirildi

Steam Deck onaylı oyunların listesinde Star Wars Jedi Fallen Order, Nier Replicant, Life is Strange 2 dahil yüzden fazla oyun bulunuyor. Steam Deck'in çıkışına haftalar kala oyun kütüphanesi gittikçe genişliyor.

Yeni yıl ile beraber Valve, Steam Deck ile çalışıp çalışmadıklarını söylemek için Steam'deki oyunlar için uyumluluk kategorileri koymaya başladı. Valve, PC oyunlarının en büyük kısmının Steam Deck ile çalışacağını bildirse de 50 binden fazla Steam oyununu Steam Deck'te oynanabilir olacağını test etmesi için çalışanlar kiraladı.

Liste henüz resmi olarak paylaşılmasa da, bir Reddit kullanıcısının Steam Deck'te 100'den fazla oynanabilir oyun olduğunu gösteren bir liste paylaştı. Bu hafta sonu listeye eklenen yeni oyunlar arasında Nier Replicant ve Sam & Max Save The World yer alıyor.

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Valve'ın yaptığı açıklamada, "Başlıkları incelemeye başladık ve lansman ve sonrasında oyunları kontrol etmeye devam edeceğiz. Bu, tüm kataloğun devam eden bir değerlendirmesidir ve bir oyunun derecelendirmesi zamanla değişebilir - geliştirici güncellemeleri yayınladıkça veya Deck'in yazılımı geliştikçe başlıklar yeniden gözden geçirilecektir." sözlerine yer verildi.

Steam Deck kütüphanesinde yüzden fazla oyun olacağı bildirildi
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Son Dakika Gamegar Steam Deck kütüphanesinde yüzden fazla oyun olacağı bildirildi - Son Dakika


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