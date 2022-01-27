Steam Deck'lerin çıkış tarihi açıklandı - Son Dakika
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Steam Deck'lerin çıkış tarihi açıklandı

27.01.2022 10:23
Steam Deck'lerin çıkış tarihi açıklandı

Valve'ın geliştirdiği el bilgisayarı Steam Deck'in ilk sevkiyatları Şubat ayında gerçekleştirilecek.

Steam'in Twitter'dan yaptığı açıklamada Steam Deck'lerin piyasaya sürülüş tarihini açıkladı. İlk sevkiyatlar rezervasyon sahiplerine sipariş e-postaları gönderilmeye başlanacak.

STEAM DECK NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Steam'in yaptığı paylaşımda 25 Şubat'ta satın alıma açılacak olan Steam Deck'ler için, "Müşterilerin, rezervasyonlarını sıradaki bir sonraki kişiye bırakmadan önce satın alımlarını tamamlamak için 3 günü (72 saat) olacaktır. İlk birimler aynı ayın 28'inden itibaren müşterilere gönderilecek. Ayrıca her hafta yeni sipariş e-postalarını gruplar hâlinde göndermeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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STEAM DECK AMBARGOSU NE ZAMAN KALKACAK?

İncelenmesi için basına gönderilen Steam Deck'lerin basın inceleme ambargosu ise 25 Şubat tarihinde kalkacaktır.

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SON DAKİKA: Steam Deck'lerin çıkış tarihi açıklandı - Son Dakika
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