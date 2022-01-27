Steam'in Twitter'dan yaptığı açıklamada Steam Deck'lerin piyasaya sürülüş tarihini açıkladı. İlk sevkiyatlar rezervasyon sahiplerine sipariş e-postaları gönderilmeye başlanacak.
Steam'in yaptığı paylaşımda 25 Şubat'ta satın alıma açılacak olan Steam Deck'ler için, "Müşterilerin, rezervasyonlarını sıradaki bir sonraki kişiye bırakmadan önce satın alımlarını tamamlamak için 3 günü (72 saat) olacaktır. İlk birimler aynı ayın 28'inden itibaren müşterilere gönderilecek. Ayrıca her hafta yeni sipariş e-postalarını gruplar hâlinde göndermeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.
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İncelenmesi için basına gönderilen Steam Deck'lerin basın inceleme ambargosu ise 25 Şubat tarihinde kalkacaktır.
Son Dakika › Gamegar › Steam Deck'lerin çıkış tarihi açıklandı - Son Dakika