Steam indirimleri yaradı! En çok satan oyunlar

Steam, düzenli olarak en çok satan oyunlar listesini paylaşıyor. Bu hafta ise dikkatleri üzerine toplayan oyun, birkaç gün önce çıkan FIFA 23 oldu. Ön sipariş rekoru kıran Call of Duty: Modern Warfare II ise gözden düştü. İşte tüm liste…

Steam, en çok satan oyunlar listesi- Ekim

Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında FIFA 23 yer alıyor. Hemen ardında ise oynaması ücretsiz olsa da seçkin hesap ile rekabetçi maçlara erişim için ödeme isteyen Counter-Strike: Global Offensive buluyor.