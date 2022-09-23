Steam açıkladı! En çok satan oyunlar

Steam, düzenli olarak en çok satan oyunlar listesini paylaşıyor. Bu hafta ise dikkatleri üzerine çeken yapım, henüz ön sipariş süreci devam etmesine rağmen adını ilk sıraya yazdırmayı başaran Call of Duty: Modern Warfare II oldu. İşte tüm liste…
Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı!
Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında Call of Duty serisinin henüz piyasaya çıkmayan, fakat ön sipariş rekoru kıran oyunu oldu. Hemen arkasında ise yüzde 50 indirime girdiği için tekrar yükselişe geçen Cybetpunk 2077 buluyor.
Listenin 3. sırasında ise bu yıl son kez göreceğimiz FIFA 23 bulunuyor. Bu seri önümüzdeki yıldan itibaren farklı bir isimle aramıza katılacak. Sıralamanın 4. ve 5. sırasında ise oynaması ücretsiz Counter-Strike: Global Offensive ve Apex Legends'ı görüyoruz. İşte tüm liste…
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SıraOyunlarFiyatıSıralama değişimiKaç haftadır listede1Call of Duty®: Modern Warfare® IIÖn Sipariş 1.099,00 TL^ 17152Cyberpunk 2077249,00 TL 124,50 TL^ 2333EA SPORTS™ FIFA 23Ön Sipariş 699,99 TL^ 594Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz¡ 15285Apex Legends™Oynaması Ücretsiz¡ 3986Squad79,99 TL 59,99 TL^ 58137Tom Clancy's Rainbow Six® Siege89,00 TL^ 33578EA Play39,99 TL^ 291089Slime Rancher 2195,00 TLYENİ110MONSTER HUNTER RISE279,00 TL 139,50 TL^ 264211Battlefield V499,99 TL 124,99 TLYENİ112Lost ArkOynaması Ücretsiz¡ 33713Dota 2Oynaması Ücretsiz¡ 725114Tom Clancy's Rainbow Six® Siege – A Ubisoft Original – Y7S3 Welcome Pack Premium259,00 TLYENİ115Battlefield 1 ™279,99 TL 55,99 TLYENİ116Sea of Thieves61 TL 30,50 TL^ 2912017Wallpaper Engine34,99 TL^ 321218Destiny 2Oynaması Ücretsiz¡ 25619Monster Hunter: World139,00 TL 69,50 TLYENİ120Black Desert19 TL 1,90 TL^ 116521Devil May Cry 5298,50 TL 98,50 TLYENİ122Forza Horizon 5299 TL¡ 185623Tom Clancy's Rainbow Six® Siege – A Ubisoft Original – Y7S3 Welcome Pack102,99 TLYENİ124Football Manager 2023Ön Sipariş- 599,00 TL 479,20 TL¡ 5225UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası KoleksiyonuÖn Sipariş 329,00 TLYENİ126The DioField Chronicle499 TLYENİ127Forza Horizon 492 TL¡ 268028PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz¡ 2128729Knight OnlineOynaması Ücretsiz^ 211230Ready or Not99,00 TL04031FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE699,00 TL 496,29 TLYENİ132Grand Theft Auto V208,99 TL 156,74 TL¡ 1940133God of War329 TL^ 144834Sid Meier's Civilization® VI219,00 TL 32,85 TL^ 31335Hunt: Showdown135,00 TL 77,12 TL¡ 84336WarframeOynaması Ücretsiz¡ 1329937Rust308 TL¡ 545838???? The Scroll Of Taiwu78 TLYENİ139Satisfactory50 TL 30,00 TLYENİ140Monster Hunter Rise: Sunbreak269 TL 201,75 TLYENİ141Dead by Daylight99 TL¡ 244242Nioh 2 – The Complete Edition249 TL 149,40 TL^ 10243Monster Hunter World: Iceborne209 TL 104,50 TLYENİ144Battlefield™ 2042599,99 TL 269,99 TLYENİ145Hades40 TL 24,00 TLYENİ146NARAKA: BLADEPOINT129,99 TL¡ 174247Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition349 TL 279,20 TL^ 44648NBA 2K23699 TL¡ 36349Hearts of Iron IV79 TL^ 136850Dying Light 2 Stay Human349 TL^ 6651Tiny Tina's Wonderlands429 TL 287,43 TLYENİ152Marvel's Spider-Man Remastered499 TL¡ 32953Stellaris79 TLYENİ154ELDEN RING599 TL¡ 134655Northgard50 TL 15,00 TLYENİ156Battlefield 4™279,99 TL 55,99 TLYENİ157Half-Life: Alyx92 TL 46,00 TLYENİ158PAYDAY 2Oynaması ÜcretsizYENİ159Red Dead Redemption 2299 TL¡ 543960Euro Truck Simulator 2149 TL¡ 4944861SCUM57 TL 34,20 TLYENİ162The Elder Scrolls® Online179,00 TL^ 36563Potion Permit46,00 TLYENİ164SCARLET NEXUS249 TL 74,70 TLYENİ165Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy299 TL 149,50 TL^ 23266A Way Out199 TL 49,75 TLYENİ167New World177,50 TL¡ 522668Days Gone329,00 TLYENİ169DayZ259,99 TL¡ 55270Horizon Zero Dawn™ Complete Edition329,00 TLYENİ171Hunt: Showdown – The Penitent18,50 TL 16,65 TLYENİ172Mount & Blade II: Bannerlord349,99 TL¡ 4413073Assetto Corsa32 TL^ 11674Persona® 5 Strikers558,70 TL 279,35 TLYENİ175Cities: Skylines65 TL¡ 11376Europa Universalis IV79 TLYENİ177Grounded50 TL¡ 10378Construction Simulator499 TLYENİ179House Flipper40 TL 20,00 TLYENİ180eFootball™ 2023Oynaması ÜcretsizYENİ181Wolfenstein II: The New Colossus349 TL 69,80 TLYENİ182The Sims™ 4199,99 TL¡ 131683Electrician Simulator28 TL 22,40 TLYENİ184ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4249 TL 62,25 TLYENİ185ASTRONEER50 TL 25 TLYENİ186The Forest32,00 TL¡ 943487SMITE®Oynaması Ücretsiz¡ 11188Tribal WarsOynaması ÜcretsizYENİ189Kingdom Two Crowns32 TL 8 TLYENİ190Raft31 TL¡ 322691The Wandering Village40 TL 36 TLYENİ192NieR Replicant™ ver.1.22474487139…369 TL 184,50 TLYENİ193Serial Cleaners129 TL 116,10 TLYENİ194Farthest Frontier150 TL 135 TL¡ 5695Warframe: Khora Prime Access – Whipclaw Paketi221 TLYENİ196Tribes of Midgard32 TLYENİ197Phasmophobia23 TL¡ 312098World of Tanks BlitzOynaması ÜcretsizYENİ199Total War: WARHAMMER III599 TL¡ 396100War ThunderOynaması Ücretsiz¡ 102
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Son Dakika › Teknoloji › Steam açıkladı! En çok satan oyunlar - Son Dakika