Steam açıkladı! En çok satan oyunlar

Steam, düzenli olarak en çok satan oyunlar listesini paylaşıyor. Bu hafta ise dikkatleri üzerine çeken yapım, henüz ön sipariş süreci devam etmesine rağmen adını ilk sıraya yazdırmayı başaran Call of Duty: Modern Warfare II oldu. İşte tüm liste…

Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı!

Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında Call of Duty serisinin henüz piyasaya çıkmayan, fakat ön sipariş rekoru kıran oyunu oldu. Hemen arkasında ise yüzde 50 indirime girdiği için tekrar yükselişe geçen Cybetpunk 2077 buluyor.

Listenin 3. sırasında ise bu yıl son kez göreceğimiz FIFA 23 bulunuyor. Bu seri önümüzdeki yıldan itibaren farklı bir isimle aramıza katılacak. Sıralamanın 4. ve 5. sırasında ise oynaması ücretsiz Counter-Strike: Global Offensive ve Apex Legends'ı görüyoruz. İşte tüm liste…

Epic Games, ücretsiz oyunlarını açıkladı!