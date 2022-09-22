Ülkemizde dolar kurunda yaşanan artış ve yükselen enflasyon nedeniyle birçok ürünün fiyatında beklenmedik artışlar yaşandığını görüyoruz. Dijital oyun dünyası da buna dahil. İşte Steam içerisinde son 2 günde en çok zamlanan oyunlar…
Steam en çok zamlanan oyunlar listesini paylaştı!
Steam uzun bir süredir Türkiye'de oyun fiyatlarını sübvanse ediyor. Örneğin yurt dışında 60 dolardan satılan bir oyunun ülkemizde 1000 TL'den satılması gerekirken, ortalama 300-400 TL, en yüksek de 600 TL seviyesinden satıldığını görüyoruz.
Fakat bu durum sürdürülebilirliğini giderek kaybediyor ve yayıncılar gelirini artırmaya çalışıyor. Bu nedenle platformdaki oyunlara beklenmedik bir şekilde yüksek oranda zamlar gelebiliyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda 999 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuş olmasına rağmen ülkemizde bin TL seviyesinde karşımıza çıkan Ascent Free-Roaming VR Experience şu anda 6 bin 400 TL'ye satılıyor.
İşte Steam tarafından paylaşılan son 3 gün içerisinde en çok zamlanan oyunlar listesi.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Dost ateşi! Steam zamları yerli oyunları da etkiledi - Son Dakika
OyunZam oranıEski fiyatıYeni fiyatıRoad Doom+991%?8,20?89,50Construction Simulator Extended Edition+800%?61,00?549,00Lulu's Temple+752%?10,50?89,50God Damn The Garden+752%?10,50?89,50Owl Watch+721%?4,20?34,50Vampire Survivors+690%?6,20?49,00100 vacas+448%?2,10?11,50Soulstice+405%?61,00?308,00World of Tanks – Seafaring Viking Pack+372%?93,99?444,004K Bricks Breaker Plus+316%?4,20?17,49Underground Miner+316%?4,20?17,49Soulstice Artbook+266%?10,50?38,42Soulstice Soundtrack+266%?10,50?38,42Valheim+213%?32,00?100,00Mount & Blade: With Fire & Sword+200%?14,99?44,99Mount and Blade: Warband+200%?29,99?89,99Mount & Blade: Warband – Napoleonic Wars+200%?14,99?44,99Mount & Blade: Warband – Viking Conquest+180%?24,99?69,99Mount & Blade II: Bannerlord+133%?149,99?349,99Pack of Demons+113%?8,20?17,49Super Sami Roll+100%?45,00?90,00Yakyosho+95%?4,20?8,20KEEP OUT+94%?16,50?32,00Farm Dungeons+85%?6,20?11,50Heroes of Time 2 – Aizack's Return+69%?6,20?10,504th Generation Warfare+50%?40,00?60,00Arcanium+48%?27,00?40,00Checkers VR+46%?18,50?27,00Mercenaries – 4th Generation Warfare+43%?10,50?15,00DSX+32%?6,20?8,20Air Traffic: Greenlight+29%?10,50?13,50Folktale+28%?8,20?10,50Keyboard Warrior: Dreamstate+28%?8,20?10,50Reconcile with the cat [In a town with a tower]+19%?18,50?22,00Vixens From outer Space+11%?18,50?20,50The Land of Pain+11%?18,50?20,50Hell Division+5%?18,50?19,50Drift Phonk 666+5%?18,50?19,50
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Dost ateşi! Steam zamları yerli oyunları da etkiledi - Son Dakika