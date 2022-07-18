Steam haftanın en çok satanlar listesi! - Son Dakika
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Steam haftanın en çok satanlar listesi!

18.07.2022 09:00
Steam haftanın en çok satanlar listesi!

Popüler oyun platformu Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satanlar listesini açıkladı. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi!

Steam, haftalık en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck el konsolunun damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…

Steam haftanın en çok satanlar listesi

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 20 Haziran'da çıkış yapan Raft ise ikinci sıradaki yerini korudu.

Steam haftanın en çok satanlar listesi!

Üçüncü sırada BlueTwelve Studio tarafından geliştirilen ve Annapurna Interactive tarafından yayınlanan Stray yer alırken, dördüncü sırada 24 Şubat'ta çıkış yapan Elden Ring karşımıza çıktı. Beşinci sırada ise Ready or Not bulunuyor.

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;

Steam Deck

Raft

Stray

ELDEN RING

Ready or Not

F1 22

Valve Index VR Kit

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Monster Hunter Rise + Sunbreak (paket)

CS: GO Prime Status Upgrade (paket)

Not: Bazı oyunların listede iki defa yer almasının nedeni farklı paketlerle satışta olması şeklinde açıklanabilir. Platform, burada paket isimleri yazmak yerine aynı oyunu iki defa listeye ekliyor.

Raft sistem gereksinimleri

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha yeni

İşlemci: Intel Core i5-6600 3.3GHz veya benzeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 serisi ya da benzeri

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 64-bit işletim sistemi gerekli

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Listede en çok beğendiğiniz oyun ya da ürün hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Steam Deck, valve, Steam, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Steam haftanın en çok satanlar listesi! - Son Dakika

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