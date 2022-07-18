Steam, haftalık en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck el konsolunun damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…
Steam haftanın en çok satanlar listesi
Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 20 Haziran'da çıkış yapan Raft ise ikinci sıradaki yerini korudu.
Üçüncü sırada BlueTwelve Studio tarafından geliştirilen ve Annapurna Interactive tarafından yayınlanan Stray yer alırken, dördüncü sırada 24 Şubat'ta çıkış yapan Elden Ring karşımıza çıktı. Beşinci sırada ise Ready or Not bulunuyor.
Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;
Steam Deck
Raft
Stray
ELDEN RING
Ready or Not
F1 22
Valve Index VR Kit
Monster Hunter Rise: Sunbreak
Monster Hunter Rise + Sunbreak (paket)
CS: GO Prime Status Upgrade (paket)
Not: Bazı oyunların listede iki defa yer almasının nedeni farklı paketlerle satışta olması şeklinde açıklanabilir. Platform, burada paket isimleri yazmak yerine aynı oyunu iki defa listeye ekliyor.
Raft sistem gereksinimleri
Önerilen:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha yeni
İşlemci: Intel Core i5-6600 3.3GHz veya benzeri
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 serisi ya da benzeri
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: 64-bit işletim sistemi gerekli
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