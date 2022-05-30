Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı! - Son Dakika
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Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı!

30.05.2022 16:38
Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı!

Popüler oyun platformu Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesini açıkladı. Peki listede hangi oyunlar veya ürünler var?

Steam, haftanın en çok satanlar listesini oyuncularla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck ve Elden Ring'in damga vurduğu liste bir süre önce güncellendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…

Steam haftanın en çok satanlar listesi

FIFA 22'nin standart sürümü geçtiğimiz hafta Steam'de yüzde 84'lük bir indirime girdi. Kullanıcılar, bu duruma büyük ilgi gösterirken, platformun en çok satanlar listesi de bu yönde şekillendi. Oyun, iki hafta önce sekizinci sıradayken, geçtiğimiz hafta dördüncü sıraya kadar yükseldi.

Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı!

Listede liderlik koltuğunda 17 Mayıs 2022'de çıkış yapan hayatta kalma temalı V Rising oturuyor. Aynı zamanda ikinci sırada Valve'ın el konsolu Steam Deck ve üçüncü sırada ise Elden Ring karşımıza çıkıyor.

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Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;

V Rising

Steam Deck

Elden Ring

FIFA 22

My Time at Sandrock

V Rising – Founder's Pack: Eldest Bloodline

Valve Index VR Kit

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ – VIP Edition

No Man's Sky

Sniper Elite 5

V Rising sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-6600, 3.3 GHz veya AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 2 GB veya AMD Radeon R7 360, 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-11600K, 3.9 GHz veya AMD Ryzen 5 5600X, 3.7 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 GB veya AMD Radeon RX 590, 8 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Listede en çok beğendiğiniz oyun ya da ürün hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Münir Karaloğlu, Steam Deck, oyunlar, Steam, Güncel, Son Dakika

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