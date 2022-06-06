Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı! - Son Dakika
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Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı!

06.06.2022 14:12
Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı!

Popüler oyun platformu Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesini açıkladı. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi...

PC oyuncularının sıklıkla tercih ettiği platformlardan Steam, her hafta en çok satan ürünlerinin listesini paylaşıyor. Son zamanlarda Steam Deck ve Elden Ring'in damga vurduğu liste bir süre önce güncellendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…

Steam haftanın en çok satanlar listesi

Steam ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini paylaştı. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, liderlik koltuğunu 17 Mayıs 2022'de çıkış yapan hayatta kalma temalı V Rising'den geri aldı. Konsol, altı hafta boyunca birinci sırada yer almış, ancak 23 Mayıs itibariyle ikinci sıraya gerilemişti.

Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı!

Listenin üçüncü sırasında 24 Şubat 2022'de çıkan ve uzunca bir süre zirvede yer alan Elden Ring yer alıyor. Dördüncü sırada ise Valve Index VR Kit karşımıza çıkıyor.

Steam açıkladı: Oyuncular, hangi işletim sistemini tercih ediyor?

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;

Steam Deck

V Rising

Elden Ring

Valve Index VR Kit

Sea of Thieves

No Man's Sky

It Takes Two

FIFA 22

Sniper Elite 5

Stray

V Rising sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-6600, 3.3 GHz veya AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 2 GB veya AMD Radeon R7 360, 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-11600K, 3.9 GHz veya AMD Ryzen 5 5600X, 3.7 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 GB veya AMD Radeon RX 590, 8 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Listede en çok beğendiğiniz oyun ya da ürün hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Elden Ring, valve, Steam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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