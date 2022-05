Steam haftanın en çok satanlar listesini paylaştı! - Son Dakika

Steam, haftalık en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck el konsolunun damga vurduğu listenin yenisi bir süre önce açıklandı. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…

Steam haftanın en çok satanlar listesi

Steam ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini paylaştı. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçen haftanın en çok satılanı oldu. Bununla birlikte konsol, son beş haftadır liderlik koltuğunu bırakmadı. İkinci sırada 12 Mayıs 2022'de çıkan uzay strateji oyunu Stellaris: Overlord bulunuyor.

24 Şubat 2022'de çıkan ve uzunca bir süre zirvede yer alan Elden Ring üçüncü sıraya kadar geriledi. Dördüncü sırada ise 2018'de satışa çıkan The Forest karşımıza çıkıyor.

Not: Bazı oyunların listede iki defa görünmesinin nedenini farklı paketlerle satışta olması şeklinde açıklayabiliriz. SteamDB, bu noktada paket isimleri yazmak yerine aynı oyunu iki defa listeye ekliyor.

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;

Steam Deck

Stellaris: Overlord

Elden Ring

The Forest

We Were Here Forever

Songs of Conquest

Valve Index VR Kit

MONSTER HUNTER RISE

Red Dead Redemption 2

