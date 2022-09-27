Valve'ın el konsolu Steam Deck rekora doğru ilerliyor! - Son Dakika
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Valve'ın el konsolu Steam Deck rekora doğru ilerliyor!

27.09.2022 16:14
Valve'ın el konsolu Steam Deck rekora doğru ilerliyor!

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Steam en çok satanlar listesi!

Steam haftalık en çok satanlar listesi güncellenmeye devam ediyor. Uzun bir süredir Valve'ın el konsolu Steam Deck'in zirveye demir attığı liste yenilendi. Ancak görünüşe göre söz konusu konsol bir süre daha listeleri alt üst etmeye devam edecek. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi!

Steam haftalık en çok satanlar listesi

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 28 Ekim 2022'de çıkış yapacak Call of Duty: Modern Warfare II ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise 2020'de çıkış yapan ve tanıtım sürecinde oyuncularda oluşturulan beklentileri bir türlü karşılamayan Cyberpunk 2077 karşımıza çıkıyor.

Valve'ın el konsolu Steam Deck rekora doğru ilerliyor!

Cyberpunk 2077'nin geçtiğimiz hafta ikinci sırada yer aldığını da belirtelim. Yapımın son dönemde yeniden popüler hale gelmesinin başlıca nedenleri ise son güncellemelerle hatalardan arınması ve bir süredir yüzde 50 indirimle satılması oldu diyebiliriz.

Steam açıkladı! En çok satan oyunlar

Steam en çok satanlar listesi şöyle;

Steam Deck

Call of Duty: Modern Warfare II

Cyberpunk 2077

Slime Rancher 2

EA SPORTS FIFA 23

Return to Monkey Island

Construction Simulator

God of War

ELDEN RING

NBA 2K23

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 1060 6GB/ GTX 1660 Super ya da Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Valve'ın el konsolu Steam Deck rekora doğru ilerliyor! - Son Dakika

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