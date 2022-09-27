Steam haftalık en çok satanlar listesi güncellenmeye devam ediyor. Uzun bir süredir Valve'ın el konsolu Steam Deck'in zirveye demir attığı liste yenilendi. Ancak görünüşe göre söz konusu konsol bir süre daha listeleri alt üst etmeye devam edecek. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi!
Steam haftalık en çok satanlar listesi
Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 28 Ekim 2022'de çıkış yapacak Call of Duty: Modern Warfare II ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise 2020'de çıkış yapan ve tanıtım sürecinde oyuncularda oluşturulan beklentileri bir türlü karşılamayan Cyberpunk 2077 karşımıza çıkıyor.
Cyberpunk 2077'nin geçtiğimiz hafta ikinci sırada yer aldığını da belirtelim. Yapımın son dönemde yeniden popüler hale gelmesinin başlıca nedenleri ise son güncellemelerle hatalardan arınması ve bir süredir yüzde 50 indirimle satılması oldu diyebiliriz.
Steam açıkladı! En çok satan oyunlar
Steam en çok satanlar listesi şöyle;
Steam Deck
Call of Duty: Modern Warfare II
Cyberpunk 2077
Slime Rancher 2
EA SPORTS FIFA 23
Return to Monkey Island
Construction Simulator
God of War
ELDEN RING
NBA 2K23
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri
Önerilen
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G
Bellek: 12 GB RAM
Ekran Kartı: GTX 1060 6GB/ GTX 1660 Super ya da Radeon RX 590
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
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Son Dakika › Teknoloji › Valve'ın el konsolu Steam Deck rekora doğru ilerliyor! - Son Dakika