Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…
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Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satanı her hafta olduğu üzere Steam Deck oldu. İkinci sıraya ise önümüzdeki hafta çıkış yapacak Destiny 2'nin içerik güncellemesi Lightfall oldu. Üçüncü sıraya ise Total War: WARHAMMER III yerleşti.
Son Dakika › Gamegar › Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 22 – 28 Ağustos 2022 - Son Dakika