Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 22 – 28 Ağustos 2022

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 28 AĞUSTOS

Steam Deck Destiny 2: Lightfall + Annual Pass Total War: WARHAMMER III Marvel's Spider-Man Remastered Cult of the Lamb Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos F1 Manager 2022 Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition Hogwarts Legacy NARAKA: BLADEPOINT

Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satanı her hafta olduğu üzere Steam Deck oldu. İkinci sıraya ise önümüzdeki hafta çıkış yapacak Destiny 2'nin içerik güncellemesi Lightfall oldu. Üçüncü sıraya ise Total War: WARHAMMER III yerleşti.