Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 22 – 28 Ağustos 2022 - Son Dakika
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Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 22 – 28 Ağustos 2022

29.08.2022 08:21
Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 22 – 28 Ağustos 2022

Steam'in 22 – 28 Ağustos tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 28 AĞUSTOS

  1. Steam Deck
  2. Destiny 2: Lightfall + Annual Pass
  3. Total War: WARHAMMER III
  4. Marvel's Spider-Man Remastered
  5. Cult of the Lamb
  6. Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos
  7. F1 Manager 2022
  8. Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition
  9. Hogwarts Legacy
  10. NARAKA: BLADEPOINT
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Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satanı her hafta olduğu üzere Steam Deck oldu. İkinci sıraya ise önümüzdeki hafta çıkış yapacak Destiny 2'nin içerik güncellemesi Lightfall oldu. Üçüncü sıraya ise Total War: WARHAMMER III yerleşti.

Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 22 – 28 Ağustos 2022
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Son Dakika Gamegar Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 22 – 28 Ağustos 2022 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 22 – 28 Ağustos 2022 - Son Dakika
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