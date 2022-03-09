Steam'in Donanım Araştırmasında En Popüler Ekran Kartı GeForce GTX 1060 Oldu - Son Dakika

Steam'in son donanım anketi sonuçları yayınlandı. Şubat 2022 sonuçlarına göre, en popüler ekran kartları listesinde Nvidia'nın gözle görünür bir bakınlığı bulunuyor, ayrıca GTX 1060'ın en üst sıradaki yerini korumaya devam ediyor.

2016'nın ortalarında yaklaşık 1050 TL fiyatla çıkış yapan neredeyse altı yaşına yaklaşan bir kartın günümüzün en popüler ekran kartı olması dikkat çekiyor.

Liste, giriş seviyesi ve orta sınıf kartların piyasada ne kadar yaygın olduğu gösteriyor. Nvidia'nın xx50 ve xx60 kartları en üst sıralarda yer alıyor. AMD tarafında ise entegre grafik desteğini görmezden gelirsek, listeye 17. sıradan Radeon RX 580 ile giriş yapıyor.