Steam'in Donanım Araştırmasında En Popüler Ekran Kartı GeForce GTX 1060 Oldu - Son Dakika
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Steam'in Donanım Araştırmasında En Popüler Ekran Kartı GeForce GTX 1060 Oldu

09.03.2022 21:28
Steam'in Donanım Araştırmasında En Popüler Ekran Kartı GeForce GTX 1060 Oldu

2016'nın ortalarında piyasaya sürülen GeForce GTX 1060 hala en popüler ekran kartı olarak zirvedeki yerini koruyor.

Steam'in son donanım anketi sonuçları yayınlandı. Şubat 2022 sonuçlarına göre, en popüler ekran kartları listesinde Nvidia'nın gözle görünür bir bakınlığı bulunuyor, ayrıca GTX 1060'ın en üst sıradaki yerini korumaya devam ediyor.

2016'nın ortalarında yaklaşık 1050 TL fiyatla çıkış yapan neredeyse altı yaşına yaklaşan bir kartın günümüzün en popüler ekran kartı olması dikkat çekiyor.

Steam'in Donanım Araştırmasında En Popüler Ekran Kartı GeForce GTX 1060 Oldu
Liste, giriş seviyesi ve orta sınıf kartların piyasada ne kadar yaygın olduğu gösteriyor. Nvidia'nın xx50 ve xx60 kartları en üst sıralarda yer alıyor. AMD tarafında ise entegre grafik desteğini görmezden gelirsek, listeye 17. sıradan Radeon RX 580 ile giriş yapıyor.

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Nvidia, Steam, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Steam'in Donanım Araştırmasında En Popüler Ekran Kartı GeForce GTX 1060 Oldu - Son Dakika


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