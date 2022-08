Steam'in istek listesine en çok eklenen oyunu Unreal Engine 5'e geçeceğini duyurdu

Geçtiğimiz aylarda Epic Games'in oyun motoru Unreal Engine 5'in duyurulmasının ardından birçok oyun geliştiricisi UE5 ile çalışacağını açıkladı. 21 Haziran'da çıkması planlanan açık dünya zombi hayatta kalma oyunu olan The Day Before'un Unreal Engine 5'e geçtiğini açıkladı.

THE DAY BEFORE UNREAL ENGINE 5'E GEÇİYOR

The Day Beore'un geliştiricisi Fntastic'in ve yayıncı Mytona'nın yaptığı açıklamada, "Milyonlarca insanın The Day Before'u istek listesine ekleyerek, dünyanın en çok beklenen oyunlarından biri haline geldi." sözlerine yer verdi.

"Karşı karşıya olduğumuz büyük sorumluluğu hissetmek ve anlamak, kalplerimizde büyük bir şükranla The Day Before yeni Unreal Engine 5 teknolojisine geçtiğini duyurmaktan mutluluk duyduk! Daha gelişmiş ve uyarlanmış bir açık dünya motoruna geçiş, The Day BEfore oyununu daha da fantastik hale getirecek.

Bu bağlamda, oyunun yeni çıkış tarihinin 1 Mart 2023 olacağını size bildiririz."

Açık dünya oyunları için en çok tercih edilen oyun motoru Unreal Engine'in geçtiğimiz aylarda çıkan yeni sürümü Unreal Engine 5'e geçmeleri, oyundan tam performans alabilmelerini sağlayacak olsa da birçok işi sil baştan yapmaları gerekecektir. Bu nedenle oyunun çıkış tarihinde de ertelenme yaşandı