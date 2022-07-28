Nintendo Online klasik kontrolcüsüne Steam desteği geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nintendo Online klasik kontrolcüsüne Steam desteği geliyor

28.07.2022 08:34
Nintendo Online klasik kontrolcüsüne Steam desteği geliyor

Steam'in yayınlanan son güncelleme notlarında Nintendo Switch için yaptığı Nintendo'nun klasik kontrolcüsü için destek ekliyor.

Steam'in paylaştığı yama notlarında sadece Nintendo Switch Online abonelerinin satın alabileceği kontrol cihazlarına Steam desteği geleceği bildirildi.

STEAM'E NINTENDO KLASİK KONTROLCÜ DESTEĞİ GELDİ

Steam'in 28 Temmuz gecesi yayınladığı Steam Client Update'te "Nintendo Online klasik kontrolcüsü için Steam desteği eklendi" sözlerine yer verdi. Bu sayede Nintendo Online'nın klasik kontrolcüleri ile Steam oyunlarını oynayabileceksiniz.

Bunun yanı sıra dövüş oyunu hayranları için Qanba Obsidian, Dragon Arcade Joysticks ve HORI Fighthing Stick mini 4 kontrolcülerinin de desteği eklendi.

Steam'de yayınlanan istemci güncellemesinde Steam Cloud, Remote Play, macOS/ Linux, macOS ve Linux bazında düzeltmeler ve hata gidermeler yapıldı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Nintendo Online klasik kontrolcüsüne Steam desteği geliyor
Nintendo Online klasik kontrolcüsüne Steam desteği geliyor
YORUMLAR
500
Popüler Nintendo konsolları için beklenen karar geldi Popüler Nintendo konsolları için beklenen karar geldi

Nintendo, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Nintendo Online klasik kontrolcüsüne Steam desteği geliyor - Son Dakika


Son Dakika
08:13 Ağrı'da on binlerin katıldığı konser sosyal medyayı salladı
07:45 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Çöp Adam dizisinin kadrosuna dahil oldu
04:59 1,6 tondan fazla kokain ABD'ye götürülürken yakalandı! Piyasa değeri dudak uçuklattı
01:42 4 üniversiteye ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı
01:26 Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı 8 göreve yeni isimler atandı
00:31 Ahmet Çakar: Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak, UEFA "acil" koduyla toplandı
00:28 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum
23:48 Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, Putin tezahüratına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı!
23:37 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Mücadele Avrupa Ligi'nde devam edecek
23:16 Baba-oğul arasındaki sigara içme kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç babasını tabancayla vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 08:34:38. #1.12#
SON DAKİKA: Nintendo Online klasik kontrolcüsüne Steam desteği geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement