Son Dakika Haberleri: Steam İndirimleri Sona Ermeden 20 TL Altına Satın Alabileceğiniz 9 Oyun

Steam İndirimleri Sona Ermeden 20 TL Altına Satın Alabileceğiniz 9 Oyun

1 saat önce

Steam'in yepyeni indirimleriyle her bütçeye hitap eden Kış İndirimleri'nde son güne girmişken sizlere birkaç oyun tavsiyemiz var.

Steam İndirimleri Sona Ermeden 20 TL Altına Satın Alabileceğiniz 9 Oyun, System.String[]
Oyun meraklılarının cüzdanlarını yakıp kül eden Steam Kış İndirimleri, yarın itibarı ile resmen son buluyor. Eğer indirimlerde alabileceğiniz en iyi oyunlar için en güzel fiyatları bulmaya çalışıyorsanız, sizler için 9 oyunluk bir liste hazırladık.

ENSLAVED: Odyssey to the West(tm) Premium Edition (14.75 TL)



Belki de en değeri bilinmemiş aksiyon oyunlarından biri olan Enslaved, oldukça keyifli bir hikayeyi güzel bir kombat sistemiyle birleştiriyor.

Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 59 TL/ %75

Brothers - A Tale of Two Sons (4.80 TL)



Yüreğe dokunan oyunlar denince akla ilk gelen yapımlardan biri olan Brothers'ta iki kardeşin içinize işleyecek hikayesine tanık oluyorsunuz.

Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 24 TL/ %80

Castlevania: Lords of Shadow – Ultimate Edition (9.80 TL)



Castlevania serisine daha önce adım atmadıysanız, son indirimin oldukça güzel bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Oyuna daha sonradan eklenen içerikler de paketin içinde.

Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 49 TL/ %80

Ori and the Blind Forest (15.62 TL)



Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 31.25 TL/ %50

Prince of Persia (11.89 TL)



Prince of Persia serisinin en farklı oyunu. Çizgi film vari çizimlerle masal gibi bir atmosfer... Oynamayanlar kesinlikle denemeli.

Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 34.99 TL/ %66

Remember Me (16.30 TL)



Baskıcı ve distopik bir gelecekte geçen Remember Me'nin özellikle atmosferi ve hikaye anlatımı sizleri mest edecek.

Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 81.50 TL/ %80

Sleeping Dogs: Definitive Edition (13,35 TL)



Açık dünya aksiyon oyunlarını seviyor ve işin içine biraz da dövüş girsin istiyorsanız, bundan iyisini bu fiyata bulamazsınız.

Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 13.35 TL/ %85

Torchlight & Torchlight II (11 TL)



Diablo tarzı oyunları sevenler için mükemmel bir fırsat. İki oyunu toplamda 11 TL gibi bir fiyatla satın alabilirsiniz.

Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 55 TL/ %80

Bastion (6.25 TL)



Bastion belki de oyun tarihinin hikaye anlatımı açısından en mükemmel yapımlarından biri. Kendine has bir kombat sistemi olan oyun, inanılmaz keyifli.

Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 25 TL/ %75
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:06 

Teknoloji
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