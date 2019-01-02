Steam İndirimleri Sona Ermeden 20 TL Altına Satın Alabileceğiniz 9 Oyun

Oyun meraklılarının cüzdanlarını yakıp kül eden Steam Kış İndirimleri, yarın itibarı ile resmen son buluyor. Eğer indirimlerde alabileceğiniz en iyi oyunlar için en güzel fiyatları bulmaya çalışıyorsanız, sizler için 9 oyunluk bir liste hazırladık.
ENSLAVED: Odyssey to the West(tm) Premium Edition
(14.75 TL)
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Belki de en değeri bilinmemiş aksiyon oyunlarından biri olan Enslaved, oldukça keyifli bir hikayeyi güzel bir kombat sistemiyle birleştiriyor.
Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 59 TL/ %75
Brothers - A Tale of Two Sons
(4.80 TL)
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Yüreğe dokunan oyunlar denince akla ilk gelen yapımlardan biri olan Brothers'ta iki kardeşin içinize işleyecek hikayesine tanık oluyorsunuz.
Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 24 TL/ %80
Castlevania: Lords of Shadow – Ultimate Edition
(9.80 TL)
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Castlevania serisine daha önce adım atmadıysanız, son indirimin oldukça güzel bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Oyuna daha sonradan eklenen içerikler de paketin içinde.
Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 49 TL/ %80
Ori and the Blind Forest
(15.62 TL)
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Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 31.25 TL/ %50
Prince of Persia
(11.89 TL)
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Prince of Persia serisinin en farklı oyunu. Çizgi film vari çizimlerle masal gibi bir atmosfer... Oynamayanlar kesinlikle denemeli.
Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 34.99 TL/ %66
Remember Me
(16.30 TL)
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Baskıcı ve distopik bir gelecekte geçen Remember Me'nin özellikle atmosferi ve hikaye anlatımı sizleri mest edecek.
Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 81.50 TL/ %80
Sleeping Dogs: Definitive Edition
(13,35 TL)
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Açık dünya aksiyon oyunlarını seviyor ve işin içine biraz da dövüş girsin istiyorsanız, bundan iyisini bu fiyata bulamazsınız.
Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 13.35 TL/ %85
Torchlight & Torchlight II
(11 TL)
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Diablo tarzı oyunları sevenler için mükemmel bir fırsat. İki oyunu toplamda 11 TL gibi bir fiyatla satın alabilirsiniz.
Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 55 TL/ %80
Bastion
(6.25 TL)
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Bastion belki de oyun tarihinin hikaye anlatımı açısından en mükemmel yapımlarından biri. Kendine has bir kombat sistemi olan oyun, inanılmaz keyifli.
Eski Fiyat/ İndirim Oranı: 25 TL/ %75