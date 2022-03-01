Steam Neden Bitcoin ile ödeme Almayı Bıraktı? İşte cevabı - Son Dakika
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Steam Neden Bitcoin ile ödeme Almayı Bıraktı? İşte cevabı

01.03.2022 21:26
Steam Neden Bitcoin ile ödeme Almayı Bıraktı? İşte cevabı

Steam'in sahibi Gabe Newell, neden bitcoin ile ödeme almayı bıraktıklarını açıkladı.

Steam, kripto paraları Nisan 2016'da Steam'de bir ödeme yöntemi olarak tanıttı ancak Bitcoin fiyatındaki oynaklık ve "Bitcoin ağındaki işlem ücretlerindeki artış" nedeniyle Aralık 2017'de kaldırıldı. Yakın zamanlarda ise Valve, mağazadan kripto para ve NFT oyunlarını yasaklayarak kripto hayranlarının öfkesini kazandı.

Gabe Newell, Steam Deck hakkında yaptığı röportaj esnasında sorulan "Kripto para birimini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi;

Newell, "Kripto para birimlerini bir ödeme seçeneği olarak kabul etmeye başladığımızda sorunlar yaşadık. Bu işlemlerin %50 si dolandırıcıydı, bu akıllara durgunluk veren bir rakam. Bunlar, sahip olmak istemediğimiz müşterilerdi" dedi.

Steam Neden Bitcoin ile ödeme Almayı Bıraktı? İşte cevabı

Gabe Newell, Bitcoin'deki dalgalanmaların "tam bir kabus" olduğunu belirterek, insanlar bir oyunu bugün 10 dolara alırken artesi gün 100 dolara mal olabileceğinden mutlu değildi" dedi.

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Steam Neden Bitcoin ile ödeme Almayı Bıraktı? İşte cevabı - Son Dakika


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