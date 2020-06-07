Steam Oyun Festivali Tarihi Değişti! İşte Yeni Tarih - Son Dakika

Oyuncuların merakla beklediği Steam Oyun Festivali hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Steam Oyun Festivali tarihinde değişiklik yaşandı. Valve tarafından alınan karar ile Steam Oyun Festivali tarihi ertelendi.



Steam Oyun Festivali Tarihi Ertelendi



9 Haziran'da başlaması beklenen Steam Oyun Festivali alınan karar ile birlikte 16 Haziran'da gerçekleşecek. 16 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen etkinlik ile yaz indirimleri etkinliğinin farklı olduğu söylenmekte. Steam Oyun Festivali etkinliğinde gelecek yıl piyasaya sürülecek oyunlar gösterilmekte. Oyunların demoları oynanabilmekte.



16-22 Haziran tarihleri arasında oyuncular geliştiricilerle bağlantı kurabilecek ve yeni oyunların demo hallerini oynayabilecek. Steam Oyun Festivali etkinlik sayfasına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.



Valve etkinlik tarihinin neden ertelendiğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak tahminlere göre, ABD'de yaşanan olaylardan dolayı etkinlik ertelendi.



Steam 2020 Yaz İndirimleri Ne Zaman?



Steam 2020 yaz indirimlerinin 25 Haziran - 9 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Steam yaz indirimleri ile bilgisayar oyuncularının cüzdanlarına kast etmeyi başaracak gibi görünmekte.