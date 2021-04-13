Steam satın alma geçmişini nerede bulabilirim? - Son Dakika

Steam, piyasadaki oyunlar için favori platformlarda biridir. 25.000'den fazla oyun içeren çevrimiçi bir oyun platformudur. Platformun bazı harika avantajları var, bunlardan bazıları özel fırsatlar ve otomatik oyun güncellemeleri. Steam'de her oyun satın aldığınızda, satın alma ile ilgili tüm bilgiler kaydedilir ve bunlara erişmek için satın alma geçmişinizi açmanız gerekir. Bu yazıda, Steam satın alma geçmişini nerede bulacağınızı göstereceğiz.

Steam satın alma geçmişini burada bulabilirsiniz

Steam, birçok şeyi süper basit hale getirir ve aynı şey satın alma geçmişi için de geçerlidir. Ona eriştiğinizde, sahip olduğunuz içerik, ne zaman satın aldığınız ve satın alma işlemi için ne kadar para harcadığınız gibi önceki satın alma işlemlerinizle ilgili tüm bilgileri görebilirsiniz. Steam satın alma geçmişine şu şekilde erişebilirsiniz:

Bilgisayarınızda Steam uygulamasını açın

Steam ana sayfası açılacak

Uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan Steam profil adınızı bulun

Adınızın yanındaki oka tıklayın

Bir açılır menü görünecektir

Şimdi "Hesap ayrıntıları" na tıklayın

Steam hesabınızı göreceksiniz

Mağaza ve Satın Alma Geçmişi bölümünde, "Satın Alma Geçmişini Görüntüle" yi bulun ve üzerine tıklayın.

Şimdi Steam'de yaptığınız önceki satın alımların listesini göreceksiniz.

Gördüğünüz gibi, Steam satın alma geçmişine erişmek çok fazla çaba gerektirmiyor. Sadece birkaç tık uzağınızda. Artık yaptığınız tüm satın alma işlemlerini, ne zaman yaptığınızı ve her biri için ne kadar ödediğinizi görebilirsiniz.