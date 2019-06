Steam Yaz İndirimlerinde En Çok Satılan 25 Oyun

Steam kullanıcılarının her yıl dört gözle beklediği Steam Yaz İndirimleri başladı. Sıradan zamanlarda çoğu oyuncuyu fiyatıyla kendinden soğutan popüler yapımlar, kısa süreliğine nispeten daha ucuz fiyatlara alınabiliyor.9 Temmuz 2019 tarihine kadar sürecek Steam Yaz İndirimleri kapsamında göze çarpan en iddialı 25 oyunu sizin için derledik.Metal Gear Solid V:İndirim oranı: %50Eski fiyat: 50 TLYeni fiyat: 25 TLFrostpunk:İndirim oranı: %50Eski fiyat: 50 TLYeni fiyat: 25 TLRise of the Tomb Raider:İndirim oranı: %85Eski fiyat: 89 TLYeni fiyat: 13,35 TLMount & Blade: Warbandİndirim oranı: %75Eski fiyat: 29,99 TLYeni fiyat: 7,49 TLValve Complete Pack:İndirim oranı: %93Eski fiyat: 279 TLYeni fiyat: 20,84 TLDying Light:İndirim oranı: %70Eski fiyat: 99 TLYeni fiyat: 29,70 TLHearts of Iron IV:İndirim oranı: %60Eski fiyat: 59 TLYeni fiyat: 23,60 TLHuman: Fall Flat:İndirim oranı: %50Eski fiyat: 24 TLYeni fiyat: 12 TLMonster Hunter World:İndirim oranı: %50Eski fiyat: 199 TLYeni fiyat: 99,5 TLAssassin's Creed Odyssey:İndirim oranı: %50Eski fiyat: 309 TLYeni fiyat: 154,50 TLArma 3:İndirim oranı: %66Eski fiyat: 74,99 TLYeni fiyat: 25,49 TLNBA 2K19:İndirim oranı: %84Eski fiyat: 199 TLYeni fiyat: 31,84 TLPayDay 2: Ultimate Edition:İndirim oranı: %93Eski fiyat: 160,50 TLYeni fiyat: 11,67 TLGarry's Mod:İndirim oranı: %75Eski fiyat: 18 TLYeni fiyat: 4,5 TLThe Witcher 3: Wild Hunt:İndirim oranı: %70Eski fiyat: 74,99 TLYeni fiyat: 22,49 TLFootball Manager 2019:İndirim oranı: %66Eski fiyat: 179 TLYeni fiyat: 60,86 TLThe Forest:İndirim oranı: %40Eski fiyat: 32,00 TLYeni fiyat: 19,20 TLGTA V: Premium Online Editionİndirim oranı: %52Eski fiyat: 208,99 TLYeni fiyat: 99,59 TLRocket League:İndirim oranı: %50Eski fiyat: 31 TLYeni fiyat: 15,50 TLEuro Truck Simulator 2:İndirim oranı: %75Eski fiyat: 39 TLYeni fiyat: 9,75 TLFriday the 13th:İndirim oranı: %80Eski fiyat: 32 TLYeni fiyat: 6,40 TLRustİndirim oranı: %75Eski fiyat: 57 TLYeni fiyat: 14,25 TLTom Clancy's Rainbow Six Siege:İndirim oranı: %50Eski fiyat: 102, 99 TLYeni fiyat: 51,49 TLPUBG:İndirim oranı: %50Eski fiyat: 84,50 TLYeni fiyat: 43,5 TLGTA V:İndirim oranı: %50Eski fiyat: 169 TLYeni fiyat: 84,50 TL