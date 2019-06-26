Son Dakika Haberleri: Steam Yaz İndirimlerinde En Çok Satılan 25 Oyun
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Steam Yaz İndirimlerinde En Çok Satılan 25 Oyun

1 saat önce

Oyuncuları çılgına çeviren Steam Yaz İndirimleri 2019 başladı. Onlarca oyun, yıl boyunca aktif olan satış fiyatlarının çok çok altına satışa sunuldu. Bu yaz, Steam'in indirim oranları %93'e kadar çıkıyor. Sizin için indirime girdikten sonra en çok satan oyunları listeledik.

Steam Yaz İndirimlerinde En Çok Satılan 25 Oyun, System.String[]
Steam kullanıcılarının her yıl dört gözle beklediği Steam Yaz İndirimleri başladı. Sıradan zamanlarda çoğu oyuncuyu fiyatıyla kendinden soğutan popüler yapımlar, kısa süreliğine nispeten daha ucuz fiyatlara alınabiliyor.

9 Temmuz 2019 tarihine kadar sürecek Steam Yaz İndirimleri kapsamında göze çarpan en iddialı 25 oyunu sizin için derledik.

Metal Gear Solid V:





İndirim oranı: %50


Eski fiyat: 50 TL


Yeni fiyat: 25 TL

Metal Gear Soliv V'i Steam'den satın almak için tıklayın.

Frostpunk:





İndirim oranı: %50


Eski fiyat: 50 TL


Yeni fiyat: 25 TL

Frostpunk'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

Rise of the Tomb Raider:





İndirim oranı: %85


Eski fiyat: 89 TL


Yeni fiyat: 13,35 TL

Rise of the Tomb Raider'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

Mount & Blade: Warband





İndirim oranı: %75


Eski fiyat: 29,99 TL


Yeni fiyat: 7,49 TL

Mount & Blade: Warband'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

Valve Complete Pack:





İndirim oranı: %93


Eski fiyat: 279 TL


Yeni fiyat: 20,84 TL

Tüm Valve oyunlarını Steam'den satın almak için tıklayın.

Dying Light:





İndirim oranı: %70


Eski fiyat: 99 TL


Yeni fiyat: 29,70 TL

Dying Light'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

Hearts of Iron IV:





İndirim oranı: %60


Eski fiyat: 59 TL


Yeni fiyat: 23,60 TL

Hearts of Iron IV'ü Steam'den satın almak için tıklayın.

Human: Fall Flat:





İndirim oranı: %50


Eski fiyat: 24 TL


Yeni fiyat: 12 TL

Human: Fall Flat'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

Monster Hunter World:





İndirim oranı: %50


Eski fiyat: 199 TL


Yeni fiyat: 99,5 TL

Monster Hunter World'ü Steam'den satın almak için tıklayın.

Assassin's Creed Odyssey:





İndirim oranı: %50


Eski fiyat: 309 TL


Yeni fiyat: 154,50 TL

Assassin's Creed Odyssey'i Steam'den satın almak için tıklayın.

Arma 3:





İndirim oranı: %66


Eski fiyat: 74,99 TL


Yeni fiyat: 25,49 TL

Arma 3'ü Steam'den satın almak için tıklayın.

NBA 2K19:





İndirim oranı: %84


Eski fiyat: 199 TL


Yeni fiyat: 31,84 TL

NBA 2K19'u Steam'den satın almak için tıklayın.

PayDay 2: Ultimate Edition:





İndirim oranı: %93


Eski fiyat: 160,50 TL


Yeni fiyat: 11,67 TL

PayDay 2'yi Steam'den satın almak için tıklayın.

Garry's Mod:





İndirim oranı: %75


Eski fiyat: 18 TL


Yeni fiyat: 4,5 TL

Garry's Mod'u Steam'den satın almak için tıklayın.

The Witcher 3: Wild Hunt:





İndirim oranı: %70


Eski fiyat: 74,99 TL


Yeni fiyat: 22,49 TL

The Witcher 3: Wild Hunt Steam'den satın almak için tıklayın.

Football Manager 2019:





İndirim oranı: %66


Eski fiyat: 179 TL


Yeni fiyat: 60,86 TL

Football Menager 2019'u Steam'den satın almak için tıklayın.

The Forest:





İndirim oranı: %40


Eski fiyat: 32,00 TL


Yeni fiyat: 19,20 TL

The Forest'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

GTA V: Premium Online Edition





İndirim oranı: %52


Eski fiyat: 208,99 TL


Yeni fiyat: 99,59 TL

GTA V: Premium Online Edition'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

Rocket League:





İndirim oranı: %50


Eski fiyat: 31 TL


Yeni fiyat: 15,50 TL

Rocket League'i Steam'den satın almak için tıklayın.

Euro Truck Simulator 2:





İndirim oranı: %75


Eski fiyat: 39 TL


Yeni fiyat: 9,75 TL

Euro Truck Simulator 2'yi Steam'den satın almak için tıklayın.

Friday the 13th:





İndirim oranı: %80


Eski fiyat: 32 TL


Yeni fiyat: 6,40 TL

Friday the 13th'i satın almak için tıklayın.

Rust





İndirim oranı: %75


Eski fiyat: 57 TL


Yeni fiyat: 14,25 TL

Rust'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege:





İndirim oranı: %50


Eski fiyat: 102, 99 TL


Yeni fiyat: 51,49 TL

Rainbow Six Siege'i Steam'den satın almak için tıklayın.

PUBG:





İndirim oranı: %50


Eski fiyat: 84,50 TL


Yeni fiyat: 43,5 TL

?PUBG'yi Steam'den satın almak için tıklayın.

GTA V:





İndirim oranı: %50


Eski fiyat: 169 TL


Yeni fiyat: 84,50 TL

GTA V'i Steam'den satın almak için tıklayın.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:07 
Teknoloji
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