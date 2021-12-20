Steam Labs'e yeni bir kategori sayfası sunuldu! Steam kategori sayfası değişebilir - Son Dakika
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Steam Labs'e yeni bir kategori sayfası sunuldu! Steam kategori sayfası değişebilir

20.12.2021 08:43

Steam Labs'in yayınladığı yeni bir özellikte Steam kategorisinde önemli ölçüde bir değişiklik gerçekleşecek.

Steam Labs'te mağaza merkezlerinin yeni baştan tasarlandığı deney 13, geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Valve, PC oyun mağazası Steam için sürekli iyileştirmeler üzerinde çalışıyor. Steam kullanıcıları, iyi karşılandıkları takdirde tam platforma eklenebilen bu deneyleri tercih edebilmektedir.

Yapılan bu deney, kullanıcılar tarafından kabul edilirse, Store Hubs deneyi Steam'in tüm kategori ve etiket internet sayfalarında yerini alacak. Diğer özellikler arasında, Steam kullanıcılarının sık sık oynadığı oyunlara göre yeni öneriler yer alacak.

Steam yeni bir ara yüze geçiyor!
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Takip ettiğiniz merkezlere göre Steam'deki en son haberlerden, güncellemelerden ve etkinliklerden haberdar olunacak. İstek listenize eklemiş olduğunuz ilgili ürünler de artık her mağaza merkezinde gösterilecek. Buraya tıklayarak Steam Labs deney 13'ü deneyebilirsiniz.

Steam kullanıcıları şu anda Steam Labs deney 13'ü deneyebilmektedir. Steam'in tam sürümüne gelip gelmediği mağaza merkezlerinin başarısına bağlı olacaktır.

Steam yeni bir ara yüze geçiyor!
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Son Dakika Gamegar Steam Labs'e yeni bir kategori sayfası sunuldu! Steam kategori sayfası değişebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Steam Labs'e yeni bir kategori sayfası sunuldu! Steam kategori sayfası değişebilir - Son Dakika
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