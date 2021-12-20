Steam Labs'e yeni bir kategori sayfası sunuldu! Steam kategori sayfası değişebilir

Steam Labs'te mağaza merkezlerinin yeni baştan tasarlandığı deney 13, geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Valve, PC oyun mağazası Steam için sürekli iyileştirmeler üzerinde çalışıyor. Steam kullanıcıları, iyi karşılandıkları takdirde tam platforma eklenebilen bu deneyleri tercih edebilmektedir.

Yapılan bu deney, kullanıcılar tarafından kabul edilirse, Store Hubs deneyi Steam'in tüm kategori ve etiket internet sayfalarında yerini alacak. Diğer özellikler arasında, Steam kullanıcılarının sık sık oynadığı oyunlara göre yeni öneriler yer alacak.

Takip ettiğiniz merkezlere göre Steam'deki en son haberlerden, güncellemelerden ve etkinliklerden haberdar olunacak. İstek listenize eklemiş olduğunuz ilgili ürünler de artık her mağaza merkezinde gösterilecek. Buraya tıklayarak Steam Labs deney 13'ü deneyebilirsiniz.

Steam kullanıcıları şu anda Steam Labs deney 13'ü deneyebilmektedir. Steam'in tam sürümüne gelip gelmediği mağaza merkezlerinin başarısına bağlı olacaktır.